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Tottenham Arsenal'ı üç golle geçti

Premier Lig'de Tottenham, Kuzey Londra derbisinde Arsenal'i 3-0 mağlup etti. Karşılaşmayı 62 bin 27 seyirci takip ederken 2019 yılında açılan Tottenham Hotspur Stadyumu'nda seyirci rekoru kırıldı.

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Haber Merkezi AA
Tottenham Arsenalı üç golle geçti
Tottenham-Arsenal

İngiltere Premier Lig'de Tottenham, konuk ettiği Arsenal'ı 3-0 yendi. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda seyirci rekoru kırıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren iki takımın maçında Tottenham, ilki penaltıdan olmak üzere 22 ve 37. dakikalarda Harry Kane, 47. dakikada Son Heung-min'in golleriyle 3-0 galip geldi. Arsenal'da Rob Holding, 33. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmayı 62 bin 27 seyirci takip ederken 2019 yılında açılan Tottenham Hotspur Stadyumu'nda seyirci rekoru kırıldı.

Arsenal için Şampiyonlar Ligi potası riske girdi

Bu sezonki 20. galibiyetini alan Tottenham, puanını 65 yaparak Şampiyonlar Ligi bileti için şansını son iki haftaya taşımayı başardı. Sahadan yenilgiyle ayrılan Arsenal ise 66 puanda kaldı.

Ligin son 2 haftasında Burnley ve Norwich'le karşılaşacak Tottenham, Şampiyonlar Ligi bileti alabilmek için iki maçını kazanıp Arsenal'in bir maçta puan kaybetmesini bekleyecek.

Bir puanla Tottenham'ın önünde dördüncü sırada yer alan Arsenal ise bu sezonun son iki maçında Newcastle United ve Everton'la karşı karşıya gelecek.
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