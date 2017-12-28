SÜPER LİG

Tottenham'dan Fenerbahçe'ye Janssen şoku

Fenerbahçe'nin sezon başında Tottenham'dan kiraladığı Vincent Janssen'in devre arasında eski takımına dönebileceği iddia edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Janssen, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 12 resmi maçta 3 gol attı, 4 de asist yaptı.

Janssen, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 12 resmi maçta 3 gol attı, 4 de asist yaptı.

Fenerbahçe'nin sezon başında Premier Lig takımlarından Tottemham'dan kiraladığı Janssen'in İngiliz ekibi tarafından geri çağrıldığı belirtildi.

Yoğun maç fikstürü nedeniyle hücum hattında Harry Kane'in üzerine çok yüklendiğini düşünen İngiliz ekibinin teknik direktörü Mauricio Pochettino, alternatif oyuncuların formsuzluğu sebebiyle eski oyuncusunu istedi.

Fenerbahçe'nin Janssen'i bırakmak gibi bir düşüncesi olmadığı Hollandalı yıldızın da ilk 11'de şans bulamayacağı için sözleşmesini devam ettirmek istediği aktarıldı.

  • Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili olarak iki kulübün yetkililerinin tekrar görüşmesi bekleniyor.


Fenerbahçe'nin yeni golcüsü: Vincent Janssen
Diğer

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü: Vincent Janssen

İşte Fenerbahçe'nin Tottenham'dan kiraladığı 23 yaşındaki golcü oyuncu Vincent Janssen'nın en iyi 5 golü.


Janssen favori 11'ini açıkladı
Janssen favori 11'ini açıkladı

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Vincent Janssen, ideal 11'ini açıkladı.Golcü ismin listesinde, Galatasaray'ın eski futbolcusu Sneijder ile bir dönem Fenerbahçe forması giyen Roberto Carlos da yer aldı.Kulübün dergisine konuşan Hollandalı oyuncunun yaptığı 11 şöyle:Van der Saar, Dani Alves, Stam, Maldini, Roberto Carlos, Sneijder, Pele, Gerrard, Robben, Messi, Ronaldo Vincent Janssen (@vincentjanssenofficial)&#39;in paylaştığı bir gönderi (29 Kas 2017, 12:32 PST)

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