Tottenham'dan Fenerbahçe'ye Janssen şoku

Fenerbahçe'nin sezon başında Premier Lig takımlarından Tottemham'dan kiraladığı Janssen'in İngiliz ekibi tarafından geri çağrıldığı belirtildi.

Yoğun maç fikstürü nedeniyle hücum hattında Harry Kane'in üzerine çok yüklendiğini düşünen İngiliz ekibinin teknik direktörü Mauricio Pochettino, alternatif oyuncuların formsuzluğu sebebiyle eski oyuncusunu istedi.

Fenerbahçe'nin Janssen'i bırakmak gibi bir düşüncesi olmadığı Hollandalı yıldızın da ilk 11'de şans bulamayacağı için sözleşmesini devam ettirmek istediği aktarıldı.

Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili olarak iki kulübün yetkililerinin tekrar görüşmesi bekleniyor.





02:11 dk 08 Eylül 2017 Diğer Fenerbahçe'nin yeni golcüsü: Vincent Janssen İşte Fenerbahçe'nin Tottenham'dan kiraladığı 23 yaşındaki golcü oyuncu Vincent Janssen'nın en iyi 5 golü.



