SERİE A

Totti ile De Rossi arasında dikkat çeken Cengiz Ünder diyaloğu

Totti ile De Rossi arasında Cengiz Ünder diyaloğu

Kariyerini 40 yaşında noktalayan ve 42. yaş gününde bir otobiyografi kitabını piyasaya süren AS Roma'nın efsanevi kaptanı Francesco Totti ile ondan bayrağı devralan Daniele De Rossi arasında gülüşmelere neden olan, milli futbolcu Cengiz Ünder üzerine bir diyalog yaşandı.

Haber Merkezi DHA
Totti yeni çıkan otobiyografi kitabını Kolezyum'da tanıttı.

Totti yeni çıkan otobiyografi kitabını Kolezyum'da tanıttı.

Fotoğraf: DHA

Ünlü spor gazetecisi Paolo Condo'nun hazırladığı kitabın tanıtımı, önceki akşam Roma'daki tarihi Kolezyum Amfitiyatrosu'nda yapıldı.

Totti ile yolları kesişmiş olan futbol dünyasından birçok ismin katıldığı etkinlikte, şimdi sarı-kırmızılı kulüpte yönetici olan Totti'ye, "Ayrılırken soyunma odasında neyini bıraktın?" sorusu yöneltildi.

Totti'nin, "Her şeyi aldım, çoraplarımı bile. Orada bir şey bırakmadım," diyerek katılımcıları güldürmesi üzerine gazeteci Condo, "Bu kitabı hazırlarken Roma'nın soyunma odasına da gittim. Totti'nin oradaki koltuğunu kim almış, biliyor musunuz? Zavallı Cengiz Ünder! İtalyanca konuşamıyor ve bunun sorumluluğunun da farkında değil" dedi.

  • Totti'nin de buna karşılık, "Ama onun fotoğrafını kaldırdığınızda altında benimki duruyor hala" demesi de gülüşmelere neden oldu. Bunun üzerine De Rossi'nin, "Cengiz hazır ha, hazır ona göre" diyerek onun Totti'nin yerini alabileceğini ima etmesi dikkat çekti.

Cengiz Ünder'den Messi'yi kıskandıracak gol
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Cengiz Ünder'den Messi'yi kıskandıracak gol

İtalya Seri A'da Roma Frosinone'yi konuk etti. Roma'da forma giyen Milli futbolcumuz Cengiz Ünder 2. dakikada harika bir gole imza attı ve takımını 1-0 öne geçirdi. İşte Cengiz'in o muhteşem golü.


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