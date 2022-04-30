Trabzon'da gol sonrası yer yerinden oynadı

Ligin 35. haftası Fırtına'nın şampiyonluk maçına sahne oluyor. Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u ağıladığı maçta henüz ilk dakikalarda Cornelius'un attığı gol büyük bir sevince sebep oldu.

Trabzonsporlu taraftarlar hem stadyumda hem de şehir merkezinde bu önemli karşılaşmayı heyecanla takip ediyor. 2021-2022 sezonu şampiyonluğuna sadece bir puan uzaklıkta bulunan bordo-mavililerde ilk gol sonrası büyük sevinç yaşandı.

Danimarkalı forvet Cornelius'un henüz maçın 3. dakikada attığı gol sonrası izlemeye değer görüntüler oluştu.

Cornelius'un golünün ardından Avni Aker Millet Bahçesi!pic.twitter.com/vKnPnZgCiW — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 30, 2022

Karşılaşmanın ikinci yarısında maç 1-1 devam ederken Antalyaspor bir penaltı atışı kazandı. Ancak Uğurcan Çakır penaltıyı kurtardı. Bu anlarda mücadeleyi meydanlardan izleyen taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Uğurcan'ın penaltıyı kurtarması sonrasında Trabzon!pic.twitter.com/rLoZ6ZiZt8 REKLAM April 30, 2022