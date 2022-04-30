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Trabzon'da gol sonrası yer yerinden oynadı

Süper Lig'in 35. haftasında şampiyonluk maçına çıkan Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Karşılaşmanın henüz ilk dakikalarında Cornelius'un golünün adından Trabzon'da yer yerinden oynadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonda gol sonrası yer yerinden oynadı
Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır

Ligin 35. haftası Fırtına'nın şampiyonluk maçına sahne oluyor. Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u ağıladığı maçta henüz ilk dakikalarda Cornelius'un attığı gol büyük bir sevince sebep oldu.

Trabzonsporlu taraftarlar hem stadyumda hem de şehir merkezinde bu önemli karşılaşmayı heyecanla takip ediyor. 2021-2022 sezonu şampiyonluğuna sadece bir puan uzaklıkta bulunan bordo-mavililerde ilk gol sonrası büyük sevinç yaşandı.

Danimarkalı forvet Cornelius'un henüz maçın 3. dakikada attığı gol sonrası izlemeye değer görüntüler oluştu.

  • Karşılaşmanın ikinci yarısında maç 1-1 devam ederken Antalyaspor bir penaltı atışı kazandı. Ancak Uğurcan Çakır penaltıyı kurtardı. Bu anlarda mücadeleyi meydanlardan izleyen taraftarlar büyük sevinç yaşadı.
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