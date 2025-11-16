Trabzonspor 84-98 Beşiktaş GAİN

Trabzonspor’un futbolcuları Folcarelli, Felipe Augusto, Okay Yokuşlu ve Ozan Tufan, bordo-mavili basketbol takımının Beşiktaş GAİN ile oynadığı karşılaşmayı Hayri Gür Spor Salonu’nda takip etti. Karşılaşmayı tribünden izleyen Okay Yokuşlu ile Ozan Tufan’a eşleri ve çocukları da eşlik etti. Her iki oyuncunun çocukları, maç boyunca tribünlerde renkli ve coşkulu anlar yaşadı. Felipe Augusto ile Folcarelli ise mücadeleyi saha kenarından birlikte takip etti. İkilinin maç sırasında sık sık sohbet ettiği ve karşılaşmayı yakından izlediği gözlendi.