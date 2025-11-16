Yeni Şafak
Trabzonspor 84-98 Beşiktaş GAİN

19:1016/11/2025, Pazar
DHA
Karşılaşmadan kare.
Karşılaşmadan kare.

Basketbol Süper Ligi’nin 8’inci haftasında Trabzonspor konuk ettiği Beşiktaş GAİN’e 84-98 mağlup oldu.

Trabzonspor, Basketbol Süper Ligi’nin 8’inci haftasında sahasında konuk ettiği Beşiktaş GAİN’e 84-98 mağlup oldu.


Maça kötü bir başlangıç yapan bordo-mavili ekip, ilk periyotta 15-31’lik skorla geri düşerken devreyi 36-50 geride kapattı.


İkinci yarıda Marcquise Reed’in performansı ve Royce Hamm ile Akwasi Yeboah’ın katkılarıyla farkı azaltmaya çalışan Trabzonspor, savunmada Beşiktaş’ın etkili hücumlarını durdurmakta zorlanınca parkeden yenilgiyle ayrıldı.


21 sayıyla Trabzonspor’dan Marcquise Reed maçın en skorer oyuncusu olurken, konuk ekipte Ante Zizic 20 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.


TRABZONSPORLU FUTBOLCULAR DA İZLEDİ

Trabzonspor’un futbolcuları Folcarelli, Felipe Augusto, Okay Yokuşlu ve Ozan Tufan, bordo-mavili basketbol takımının Beşiktaş GAİN ile oynadığı karşılaşmayı Hayri Gür Spor Salonu’nda takip etti. Karşılaşmayı tribünden izleyen Okay Yokuşlu ile Ozan Tufan’a eşleri ve çocukları da eşlik etti. Her iki oyuncunun çocukları, maç boyunca tribünlerde renkli ve coşkulu anlar yaşadı. Felipe Augusto ile Folcarelli ise mücadeleyi saha kenarından birlikte takip etti. İkilinin maç sırasında sık sık sohbet ettiği ve karşılaşmayı yakından izlediği gözlendi.




