Spor Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde tek fark ile gülüyor
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Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde 'tek fark' ile gülüyor

Süper Lig'de deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde elde ettiği 14 galibiyetin 12'sini tek farklı sonuçlarla aldı.

Haber Merkezi AA
Trabzonspor ligde 4. sırada yer alıyor.
Trabzonspor ligde 4. sırada yer alıyor.

Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 yenen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde rakipleri karşısında tek farklı sonuçlarla 3 puanı hanesine yazdırdı.

12 karşılaşma tek farklı sonuçla bitti

Bordo-mavililer, Avcı'nın görev yaptığı dönemde oynanan 19 lig maçında 14 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Ligde 51 puanla 4. sırada yer alan Karadeniz ekibi, 14 galibiyetin 12'sinde rakipleri karşısında sahadan 1 farkla galip ayrılarak 36 puan elde etti.

1-0 ve 2-1'lik sonuçlar

Trabzonspor, 12 galibiyetin 7'sinde 1-0, 5'inde ise 2-1'lik galibiyetlerle sahadan galibiyetle ayrıldı. Karadeniz ekibi, 1 maçtan 3-1, 1 maçtan da 2-0'lık galibiyetler elde ederek rakiplerine 2 farklı üstünlük sağladı.

  • Oynadığı maçlar
  • Trabzonspor, Avcı döneminde Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ankaragücü, Atakaş Hatayspor, Göztepe, Yukatel Denizlispor, Gaziantep, Medipol Başakşehir'i 1-0, Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililer, İttifak Holding Konyaspor'u 3-1, Yeni Malatyaspor'u da 2-0 yenerek 2 farklı galibiyetler elde etti.

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