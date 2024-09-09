|
Spor

Trabzonspor-Beşiktaş maçının bilet fiyatları ne kadar? Ne zaman satışa çıkacak?

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek? Peki Trabzonspor-Beşiktaş maçının bilet fiyatları ne kadar? Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri ne zaman satışa çıkacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Haber Merkezi
14:21 - 9/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Trabzonspor taraftarı
Trabzonspor taraftarı

Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında karşı karşıya gelecek. Bu mücadelenin bilet fiyatları belli oldu.


Trabzonspor-Beşiktaş maçının bilet fiyatları ne kadar?

Kategori: VIP Platinum - B: ₺4.500

Kategori: VIP Platinum - A/C: ₺4.000

Kategori: VIP Gold: ₺3.000

Kategori: VIP Silver: ₺2.500

Kategori: Batı: ₺1.000

Kategori: Doğu: ₺800

Kategori: Fırtına: ₺700

Kategori: Güney - Kuzey Kale Arkası: ₺350


Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri bugün (09.09.2024) satışa çıktı.




#Trabzonspor
#Beşiktaş
#Süper Lig
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
10-13 EYLÜL BİM indirimli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta BİM'de neler var?