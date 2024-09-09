Trabzonspor-Beşiktaş maçının bilet fiyatları ne kadar? Ne zaman satışa çıkacak?

Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında karşı karşıya gelecek. Bu mücadelenin bilet fiyatları belli oldu.
Trabzonspor-Beşiktaş maçının bilet fiyatları ne kadar?
Kategori: VIP Platinum - B: ₺4.500
Kategori: VIP Platinum - A/C: ₺4.000
Kategori: VIP Gold: ₺3.000
Kategori: VIP Silver: ₺2.500
Kategori: Batı: ₺1.000
Kategori: Doğu: ₺800
Kategori: Fırtına: ₺700
Kategori: Güney - Kuzey Kale Arkası: ₺350
Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri ne zaman satışa çıkacak?
Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri bugün (09.09.2024) satışa çıktı.