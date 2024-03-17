Süper Lig'de haftanın sonucu merakla beklenen karşılaşması bugün Akyazı'da Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak. Saat 20.30'da başlayacak dev mücadele beIN Sports 1'den yayınlanacak.





Bir yanda şampiyonluk kovalayan ve haftaya ikinci sırada giren Fenerbahçe, diğer yanda sezonu üçüncü bitirmeyi planlayan Trabzonspor, sahadan galibiyetle ayrılan taraf olmak için ter dökecek.





Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son 5 lig maçında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, şampiyonluk mücadelesi veren rakibi karşısında kazanarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Ligde 49 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, üçüncülükteki yerini de sağlamlaştırmayı hedefliyor.













Fırtına'da 4 eksik





Trabzonspor'da sakatlıkları süren Paul Onuachu ve Hüseyin Türkmen'in yanı sıra dün sakatlanan Mehmet Can da bugün oynamayacak. Geçen hafta sakatlığı nedeniyle Karagümrük maçında forma giyemeyen Uğurcan Çakır, Fenerbahçe karşısında takımdaki yerini alabilecek. Hafta içi karın kası sakatlığı yaşayan Thomas Meunier de sahada olacak. Orsic'in ise maç eksiği nedeniyle oynaması beklenmiyor.













Becao ve Bonucci yok





Fenerbahçe ise Trabzonspor deplasmanında 5 oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra Becao ile Bonucci de riske edilmeyerek zorlu Trabzonspor deplasmanına götürülmedi. Fenerbahçe'nin iki stoperi Rodrigo Becao ile Bonucci, hafta boyu takımla birlikte çalışmalarına rağmen son anda teknik direktör İsmail Kartal tarafından kadroda çıkarıldı. Stoperde Oosterwolde-Djiku ikilisi görev yapacak.





🆚 Trabzonspor

🗓️ 17 Mart Pazar

🕣 20.30

📍 Papara Park

📲 #TSvFB pic.twitter.com/5hBdE7az0F — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 16, 2024





Muhtemel 11'ler





Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Denswil, Fernandez, Eren, Mendy, Berat, Visca, Trezeguet, Bardhi, Pepe

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi,Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Fred, İsmail, İrfan Can, Tadic, Szymanski, Dzeko















