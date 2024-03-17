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Spor

Akyazı'da dev randevu

Süper Lig'de haftanın sonucu merakla beklenen karşılaşması bugün Papara Park'ta Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak. Sezonu üçüncü bitirmeyi planlayan bordo-mavililer de; şampiyonluk kovalayan ve haftaya ikinci sırada giren sarı-lacivertliler de 3 puanı alan taraf olmak için mücadele edecek.

10:31 - 17/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan mücadeleyi 3-2 Trabzonspor kazanmıştı.
Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan mücadeleyi 3-2 Trabzonspor kazanmıştı.

Süper Lig'de haftanın sonucu merakla beklenen karşılaşması bugün Akyazı'da Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak. Saat 20.30'da başlayacak dev mücadele beIN Sports 1'den yayınlanacak.


Bir yanda şampiyonluk kovalayan ve haftaya ikinci sırada giren Fenerbahçe, diğer yanda sezonu üçüncü bitirmeyi planlayan Trabzonspor, sahadan galibiyetle ayrılan taraf olmak için ter dökecek.


Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son 5 lig maçında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, şampiyonluk mücadelesi veren rakibi karşısında kazanarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Ligde 49 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, üçüncülükteki yerini de sağlamlaştırmayı hedefliyor.




Fırtına'da 4 eksik

Trabzonspor'da sakatlıkları süren Paul Onuachu ve Hüseyin Türkmen'in yanı sıra dün sakatlanan Mehmet Can da bugün oynamayacak. Geçen hafta sakatlığı nedeniyle Karagümrük maçında forma giyemeyen Uğurcan Çakır, Fenerbahçe karşısında takımdaki yerini alabilecek. Hafta içi karın kası sakatlığı yaşayan Thomas Meunier de sahada olacak. Orsic'in ise maç eksiği nedeniyle oynaması beklenmiyor.




Becao ve Bonucci yok

Fenerbahçe ise Trabzonspor deplasmanında 5 oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra Becao ile Bonucci de riske edilmeyerek zorlu Trabzonspor deplasmanına götürülmedi. Fenerbahçe'nin iki stoperi Rodrigo Becao ile Bonucci, hafta boyu takımla birlikte çalışmalarına rağmen son anda teknik direktör İsmail Kartal tarafından kadroda çıkarıldı. Stoperde Oosterwolde-Djiku ikilisi görev yapacak.



Muhtemel 11'ler

Trabzonspor:
Uğurcan, Meunier, Denswil, Fernandez, Eren, Mendy, Berat, Visca, Trezeguet, Bardhi, Pepe
Fenerbahçe:
Livakovic, Osayi,Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Fred, İsmail, İrfan Can, Tadic, Szymanski, Dzeko




#Süper Lig
#Trabzonspor
#Fenerbahçe
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