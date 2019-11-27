Trabzonspor Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Medical Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.
- Müsabakada Video Yardımcı Hakem'de (VAR) ise Yaşar Kemal Uğurlu ile Kerem Ersoy görev yapacak.
Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri açıklandı👇 pic.twitter.com/EU1r6Hg9Xf
Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri açıklandı👇 pic.twitter.com/EU1r6Hg9Xf— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 27, 2019
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