SÜPER LİG

Trabzonspor Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek

Süper Lig'in 13. haftasında 1 Aralık Pazar günü yapılacak Trabzonspor-Galatasaray maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ali Palabıyık

Ali Palabıyık

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Medical Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

  • Müsabakada Video Yardımcı Hakem'de (VAR) ise Yaşar Kemal Uğurlu ile Kerem Ersoy görev yapacak.

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