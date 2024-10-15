Trabzonspor günü çift antrenmanla tamamladı

Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü Trabzonspor sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavili ekip akşam antrenmanını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, kulübün 19 yaş altı takımıyla antrenman maçı yaptı.
Karadeniz ekibi, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.