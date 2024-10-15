Trabzonspor günü çift antrenmanla tamamladı

"Sümela'nın Şifresi Temel" ve "Moskova'nın Şifresi Temel" filmleri serisinin üçüncüsü "Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden" filminin çekimleri Trabzon'da devam ediyor. Film de Trabzonspor da yer alacak.