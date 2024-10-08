Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden filminde Trabzonspor sürprizi

Yaklaşık 12 yıl aradan sonra "Temel" karakteriyle izleyicisiyle yeniden buluşacak başrol oyuncusu Alper Kul, ilk filmlerinin 2010-2011'de "Sümela'nın Şifresi Temel" olduğunu söyledi.





Sonrasında 2012'de "Moskova'nın Şifresi Temel"i çektiklerini belirten Kul, "O filmi yaparken yazarımız Yılmaz Okumuş ve teknik kadroyla yola çıktığımız en önemli cümle Trabzon'un, Karadeniz'in kültürel değerlerini, doğal güzelliklerini anlatacak, gösterecek tanıtım filmi tadında bir fayda üretmekti. Hasbelkader bunu sağladığımızı düşünüyorum." ifadesini kullandı.









"Herkes bu kravatı soruyor"

Oyunculardan Gürkan Uygun da film ve dizi çekimlerinin devam ettiğini, bu kapsamda da birkaç gün Trabzon'da, birkaç gün de İstanbul'da olduğunu söyledi. "Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden" filminde Trabzonspor'un asbaşkanını oynadığını belirten Uygun, "Kızımı almaya çalışan Temel'e karşı mücadele veriyorum. Çekimler keyifli." ifadesini kullandı.





Uygun, Trabzon halkı için bordo-mavili kravatın sembolik bir ifadesini olduğuna dikkati çekerek, "Herkes bu kravatı soruyor. 'Abi kravatı giyinmişsin, kravatı giymişsin.', dedim ki rol icabı. Aslen başka takımlıyız." diye konuştu.





Film çekimlerinin eğlenceli olduğuna işaret eden Uygun, "Zaten Alper'in avucunun içi gibi bildiği karakter ve hikayeler. İnşallah keyifli olur, izleyiciler keyifle seyreder." dedi.



