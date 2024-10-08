Yeni Şafak
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden filminde Trabzonspor sürprizi

Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden filminde Trabzonspor sürprizi

14:168/10/2024, Salı
AA
Sonraki haber
Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden filminde Trabzonspor sürprizi
Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden filminde Trabzonspor sürprizi

"Sümela'nın Şifresi Temel" ve "Moskova'nın Şifresi Temel" filmleri serisinin üçüncüsü "Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden" filminin çekimleri Trabzon'da devam ediyor. Film de Trabzonspor da yer alacak.

Yaklaşık 12 yıl aradan sonra "Temel" karakteriyle izleyicisiyle yeniden buluşacak başrol oyuncusu Alper Kul, ilk filmlerinin 2010-2011'de "Sümela'nın Şifresi Temel" olduğunu söyledi.


Sonrasında 2012'de "Moskova'nın Şifresi Temel"i çektiklerini belirten Kul, "O filmi yaparken yazarımız Yılmaz Okumuş ve teknik kadroyla yola çıktığımız en önemli cümle Trabzon'un, Karadeniz'in kültürel değerlerini, doğal güzelliklerini anlatacak, gösterecek tanıtım filmi tadında bir fayda üretmekti. Hasbelkader bunu sağladığımızı düşünüyorum." ifadesini kullandı.



"Herkes bu kravatı soruyor"

Oyunculardan Gürkan Uygun da film ve dizi çekimlerinin devam ettiğini, bu kapsamda da birkaç gün Trabzon'da, birkaç gün de İstanbul'da olduğunu söyledi. "Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden" filminde Trabzonspor'un asbaşkanını oynadığını belirten Uygun, "Kızımı almaya çalışan Temel'e karşı mücadele veriyorum. Çekimler keyifli." ifadesini kullandı.


Uygun, Trabzon halkı için bordo-mavili kravatın sembolik bir ifadesini olduğuna dikkati çekerek, "Herkes bu kravatı soruyor. 'Abi kravatı giyinmişsin, kravatı giymişsin.', dedim ki rol icabı. Aslen başka takımlıyız." diye konuştu.


Film çekimlerinin eğlenceli olduğuna işaret eden Uygun, "Zaten Alper'in avucunun içi gibi bildiği karakter ve hikayeler. İnşallah keyifli olur, izleyiciler keyifle seyreder." dedi.


#Trabzonspor
#Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden
#Gürkan Uygun

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
VGM BURS BAŞVURUSU TARİHİ 2024: Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu ne zaman, tarih açıklandı mı?