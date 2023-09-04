Trabzonspor için fırsat haftası

Kadrosunu takviye etmek isteyen Trabzonspor, Avrupa'da transfer döneminin kapanması sonrası fırsat transferi olarak adlandırılan hamleler için düğmeye bastı. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Nenad Bjelica'nın yönetimle yaptığı son toplantıda hem isimler konusunda bilgi verdiği hem de takviyelerin bu hafta bitirilmesini istediği öğrenildi.





Hırvat çalıştırıcı, milli arada yeni gelecek oyuncuların adaptasyonunu hızlandırmayı planlıyor.





Vinicius için Fulham'ın kararı bekleniyor





Trabzonspor, bir ön libero, bir 8 numara ve bir de forvet ile kadrosunu güçlendirmek istiyor. Hücum bölgesi için öne çıkan isimse İngiltere'nin Fulham takımında forma giyen Carlos Vinicius. 28 yaşındaki futbolcu, 4 hafta geride kalırken henüz forma giyemedi. Bordo-mavililerin kiralık olarak istediği oyuncu ile anlaştığı Fulham'ın nihai kararının beklendiği ifade edildi. İngiliz yetkililerin de transfere olumlu yaklaştığı sızan haberler arasında.













Mendy'nin alternatifi hazır





Fransız ekibi Angers'in ön liberosu Batista Mendy için kulübü ile anlaşan Trabzonspor'un 23 yaşındaki oyuncunun yanıtını beklediği ifade edildi. Bordo-mavililerin, Arjantin ekibi Tallares'te forma giyen Rodrigo Villagra ve Polonya'nın Legia Varşova takımında oynayan Bartosz Slisz için de temaslarda bulunduğu kaydedildi.





8 numara bölgesi için Trabzonspor'un gündemine gelen son isim İngiliz ekibi Brighton'un oyuncusu Steven Alzate oldu.



























