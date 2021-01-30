Trabzonspor iki transferi peş peşe açıkladı

Trabzonspor Kulübü, Almanya'nın Wolfsburg Kulübünde forma giyen Yunus Mallı ve Alanyaspor'dan Anastasios Bakasetas'ın transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan iki ayrı açıklamada, profesyonel futbolcular Yunus Mallı ile Anastasios Bakasetas'ın bodo-mavili kulübe transferleri konusunda görüşmelere başlandığı ifade edildi.

Her iki futbolcununn günün ilerleyen saatlerinde bordo-mavili takıma imza atması bekleniyor.

Trabzonspor, Yunus Mallı ve Anastasios Bakasetas ile görüşmelere başlandığını açıkladı pic.twitter.com/oHl9ElzXEe — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 30, 2021