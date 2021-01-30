Spor Trabzonspor iki transferi peş peşe açıkladı
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Trabzonspor iki transferi peş peşe açıkladı

Bordo-mavili kulüpten sabaha karşı 04.00'te yapılan açıklamada, Bakasetas ve Yunus Mallı'nın transferleri için görüşmelere başlandığı duyuruldu.

Haber Merkezi AA
Bakasetas başkan Ahmet Ağaoğlu ile birlikte Trabzon’a geldi.
Bakasetas başkan Ahmet Ağaoğlu ile birlikte Trabzon’a geldi.

Trabzonspor Kulübü, Almanya'nın Wolfsburg Kulübünde forma giyen Yunus Mallı ve Alanyaspor'dan Anastasios Bakasetas'ın transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan iki ayrı açıklamada, profesyonel futbolcular Yunus Mallı ile Anastasios Bakasetas'ın bodo-mavili kulübe transferleri konusunda görüşmelere başlandığı ifade edildi.

Her iki futbolcununn günün ilerleyen saatlerinde bordo-mavili takıma imza atması bekleniyor.


Bakasetas Trabzonspor’da
SPOR
Bakasetas Trabzonspor’da
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