Trabzonspor kalesini gole kapatamıyor

Trabzonspor, Süper Lig’de çıktığı son 15 maçta kalesini gole kapatamadı. Son olarak 2018-19 sezonunun 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bursaspor’u 1-0 mağlup eden ve maçı gol yemeden tamamlayan bordo-mavililer, sonraki 15 maçta da kalesini gole kapatamadı. Karadeniz ekibi Süper Lig’de söz konusu maçlarda 33 gol atarken kalesinde ise 21 gol gördü.

Trabzonspor, Bursaspor’u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından evinde Yeni Malatyaspor 2-1 yenerken deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Sahasında Kayserispor’u 4-2, deplasmanda Konyaspor ile 2-2, evinde ise Beşiktaş’ı 2-1’le geçerken komşusu Çaykur Rizespor’u dış sahada 3-2 yendi.

Bu sezon kalesinde 12 gol gördü

Süper Lig’de bu sezon 9 maça çıkan Trabzonspor, topladığı 16 puan ile 4. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer 19 golle, 22 golü bulunan Yeni Malatyaspor’un ardından lider Alanyaspor ile en çok gol atan takım oldu.

Trabzonspor Süper Ligin ilk haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Ardından Yeni Malatyaspor’u 2-1 yanan bordo-mavililer, Fenerbahçe ile 1-1, Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı. Sivasspor’a 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, Beşiktaş’ı sahasında 4-1, Çaykur Rizespor’u 2-1, Gaziantep FK’yı ise 4-1’lik skorlarla mağlup etti. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer 9. haftalık dilimde attığı 19 gole karşılık ise kalesinde 12 gol gördü.

Alexander Sörloth atıyor Trabzonspor kaybetmiyor Trabzonspor’un, Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace’dan iki yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Alexander Sörloth, bordo - mavili kulüpte kariyerinin en verimli günlerini geçiriyor. Golcü oyuncu Medipol Başakşehir ile oynanan maçta takımına beraberliği getiren golü kaydederken son dört haftayı ise boş geçmedi. Süper Lig’de 6, Avrupa’da ise 2 kez fileleri sarsan oyuncu, gol sayısını ise 8 çıkardı. Sörloth, Trabzonspor’un Süper Lig’de oynadığı son dört maç olan; Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir mücadelelerinde rakip kaleye birer gol attı.Sörloth atıyor Trabzonspor kaybetmiyorTrabzonspor’un 23 yaşındaki golcüsü Sörloth, gösterdiği performansla adeta parmak ısırtıyor. Trabzonspor, Norveçli futbolcunun gol attığı maçları ise kaybetmedi. Teknik Direktör Ünal Karaman’ın 9 Süper Lig maçında ilk 11’de görev verdiği Norveçli oyuncu 6 maçta rakip kaleleri boş geçmedi. Ligde 3 de asist kaydeden Norveçli forvetin gol attığı Süper Lig maçlarında bordo - mavililer, 3 galibiyet 3 de beraberlik elde etti. Golcü oyuncu gol attığı maçlarda Karadeniz ekibi 12 puan topladı.Sörloth’un bordo - mavili forma ile attığı goller şu şekilde:Süper LigKasımpaşa - Trabzonspor: 1-1 (1 gol)Trabzonspor - Gençlerbirliği: 2-2 (1 gol)Trabzonspor - Beşiktaş: 4-1 (1 gol)Çaykur Rizespor - Trabzonspor: 1-2 (1 gol)Trabzonspor - Gaziantep FK: 4-1 (1 gol)M.Başakşehir - Trabzonspor: 2-2 (1 gol)Avrupa KupasıSparta Prag - Trabzonspor: 2-2 (1 gol)Trabzonspor - Sparta Prag: 2-1 (1 gol)Sörloth'un beraberliği getiren golü sonrası takımımızın sevinci. @Asorloth pic.twitter.com/yfIEh5FD1N— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) October 28, 2019



Avrupa’daki tablo

Trabzonspor, 4 yıl aradan sonra mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi’nde ise bu alanda kötü istatistiklere sahip. Bordo-mavililer Avrupa’da oynadığı 7 maçta 9 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü. Bordo-mavililer 7 maçın dördünde gol atarken üç maçta ise gol atamadı. 7 müsabakanın tamamında ise kalesinde gol gördü.

Sparta Prag - Trabzonspor: 2 - 2

Trabzonspor - Sparta Prag: 2-1

AEK - Trabzonspor: 1-3

Trabzonspor - AEK: 0-2

Getafe - Trabzonspor: 1-0

Basel - Trabzonspor: 2-2

Trabzonspor - Krasnodar: 0-2