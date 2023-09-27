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Spor

Trabzonspor Kulübü'nde Tüzük Tadil Genel Kurulu yapıldı

Trabzonspor'un tüzük tadil genel kurulunda, kanun gereği eski tüzükte yer alan "dernek" ifadesi, "kulüp" olarak tadil edildi.

14:07 . 27/09/2023 Çarşamba
AA
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan

Trabzonspor Kulübünde Tüzük Tadil Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyelerinin de katılımıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, ilk olarak divan başkanlığına Mahmut Ören seçildi.


Gündemin kabul edilmesinin ardından 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi amaçlanarak değiştirilen tüzük maddeleri bölüm bölüm okunduktan sonra, değişiklikler genel kurul üyelerinin oyuna sunuldu.


Zaman zaman tartışmaların yaşandığı toplantı esnasında bazı maddeler oy birliği, bazı maddeler ise oy çokluğuyla kabul edildi. Kanun gereği eski tüzükte yer alan "dernek" ifadesi, "kulüp" olarak tadil edildi. İstişare ve Müze Kurulu kaldırılırken, genç üye kavramının yerine genç taraftar tanımlaması getirildi.


Kulübe başkan adayı olacak kişilerin toplaması gereken 200 imza sayısı yerine genel kurula katılma hakkı olan üyelere yüzde 5 oranında imza toplama şartı getirildi. Divan başkanlık kurulu başkan adaylığında divan başkanlığının organ veya kurullarında 5 yıl yöneticilik yapma şartı kaldırıldı. Trabzonspor'da kulübün devri ve yabancı kişilerin üye olabilmesinin önünü açacak madde ise itirazlar sonrası tüzük taslağından çıkarıldı ve oylamaya sunulmadı. Tüzüğün kabul edilmesiyle Başkan Ertuğrul Doğan'ın isteği üzerine yıllık aidat tutarı ve giriş aidat ücreti 1 Ocak 2026'ya kadar sabitlendi.



#Trabzonspor
#Süper Lig
#Ertuğrul Doğan
40 dakika önce
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