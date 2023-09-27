Trabzonspor sonunu getiremiyor

Trabzonspor ligde 6. sırada yer alıyor.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Mersin'de oynanan karşılaşmada 2-0 önde olmasına rağmen Hatayspor'a 3-2 yenilen Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica döneminde önde olduğu 3. maçı kaybetti. Bordo-mavililer, Visca ve Onuachu'nun golleriyle rakibine 2 farklı üstünlük kurdu.
Trabzonspor, müsabakanın ilerleyen dakikalarında Rivas, Lamkel ve Dele-Bashiru'nun gollerine engel olamadı ve sahadan eli boş ayrılarak, Kasımpaşa ve Beşiktaş galibiyetlerinin ardından 3'te 3 yapma fırsatını da kullanamadı. Teknik direktör Nenad Bjelica, önceki akşam oynanan maçın ardından ise "70. dakikadan sonra ne olduğunu ben de anlamadım. Savunma direncimiz ve takım oyunumuz bir anda düştü" açıklaması yapmış ve öndeyken kaybedilen maçlar için bir çözüm arayışına gireceklerini söylemişti.
Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde geçtiğimiz sezon da öne geçtiği iki maçı kaybetmişti. Bordo mavililer, deplasmanda oynanan Sivasspor mücadelesinde ilk golü atan taraf olmasına rağmen 4-1'lik mağlubiyete engel olamadı. Yine geçtiğimiz sezon Konyaspor müsabakasında 1-0 önde olan bordo-mavililer, maçı 2-1 kaybetmişti. Trabzonspor, Bjelica yönetiminde öne geçtiği 3 maçta tam 9 puan kaybetti.
Karadeniz ekibiyle 14 maça çıkan teknik direktör Nenad Bjelica, 14 maçta 7 galibiyet ve 7 mağlubiyet elde etti. 52 yaşındaki çalıştırıcının Trabzonspor'un başında henüz beraberliği bulunmazken, maç başına ise 1.50 puan ortalaması elde etti.