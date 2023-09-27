|
Spor

Trabzonspor sonunu getiremiyor

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Hatayspor'a 2-0 önde olmasına rağmen 3-2 kaybeden Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica idaresinde geçtiğimiz sezon da dahil olmak üzere önde olduğu 3 karşılaşmada tam 9 puan bıraktı.

Haber Merkezi
09:33 . 27/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Trabzonspor ligde 6. sırada yer alıyor.

Trabzonspor ligde 6. sırada yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Mersin'de oynanan karşılaşmada 2-0 önde olmasına rağmen Hatayspor'a 3-2 yenilen Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica döneminde önde olduğu 3. maçı kaybetti. Bordo-mavililer, Visca ve Onuachu'nun golleriyle rakibine 2 farklı üstünlük kurdu.


Trabzonspor, müsabakanın ilerleyen dakikalarında Rivas, Lamkel ve Dele-Bashiru'nun gollerine engel olamadı ve sahadan eli boş ayrılarak, Kasımpaşa ve Beşiktaş galibiyetlerinin ardından 3'te 3 yapma fırsatını da kullanamadı. Teknik direktör Nenad Bjelica, önceki akşam oynanan maçın ardından ise "70. dakikadan sonra ne olduğunu ben de anlamadım. Savunma direncimiz ve takım oyunumuz bir anda düştü" açıklaması yapmış ve öndeyken kaybedilen maçlar için bir çözüm arayışına gireceklerini söylemişti.


2 maç da geçen sezon

Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde geçtiğimiz sezon da öne geçtiği iki maçı kaybetmişti. Bordo mavililer, deplasmanda oynanan Sivasspor mücadelesinde ilk golü atan taraf olmasına rağmen 4-1'lik mağlubiyete engel olamadı. Yine geçtiğimiz sezon Konyaspor müsabakasında 1-0 önde olan bordo-mavililer, maçı 2-1 kaybetmişti. Trabzonspor, Bjelica yönetiminde öne geçtiği 3 maçta tam 9 puan kaybetti.


Henüz beraberliği yok

Karadeniz ekibiyle 14 maça çıkan teknik direktör Nenad Bjelica, 14 maçta 7 galibiyet ve 7 mağlubiyet elde etti. 52 yaşındaki çalıştırıcının Trabzonspor'un başında henüz beraberliği bulunmazken, maç başına ise 1.50 puan ortalaması elde etti.




#Trabzonspor
#Nenad Bjelica
#Süper Lig
38 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faizsiz evlilik kredisi müjdesi! Detaylar belli oldu