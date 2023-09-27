Trabzonspor sonunu getiremiyor

Trabzonspor, müsabakanın ilerleyen dakikalarında Rivas, Lamkel ve Dele-Bashiru'nun gollerine engel olamadı ve sahadan eli boş ayrılarak, Kasımpaşa ve Beşiktaş galibiyetlerinin ardından 3'te 3 yapma fırsatını da kullanamadı. Teknik direktör Nenad Bjelica, önceki akşam oynanan maçın ardından ise "70. dakikadan sonra ne olduğunu ben de anlamadım. Savunma direncimiz ve takım oyunumuz bir anda düştü" açıklaması yapmış ve öndeyken kaybedilen maçlar için bir çözüm arayışına gireceklerini söylemişti.