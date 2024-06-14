Trabzonspor yeni formalarını tanıttı

Doğan, "Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın dört bir yayılmış en büyük şehir takımı olan Trabzonspor ile gurur duyuyoruz. Bu yüzden bugün ve bundan sonra her gün, bu gücü hissedin. Yeni forma lansmanımızda sizlere söylemek istediğim en önemli, en övünülecek gerçek bu. Elimizdeki en büyük güç de bu. Bu sezon ’İnatçı Formalar’ sloganıyla sahne alacak formalarımız bugünden itibaren satışa çıkacak. Taraftarlarımızdan ricamdır; yeni formalarımızdan satın alarak bayramlaşmaya öyle gitsinler. Böylelikle iki bayramı bir arada yaşayalım. Yeni formalarımız ve yeni göğüs ana sponsorumuz hepimize hayırlı olsun" diye konuştu.