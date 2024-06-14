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Spor

Trabzonspor yeni formalarını tanıttı

Trabzonspor'un yeni sezon formaları satışa çıktı. Özellikle siyah forma, bordo-mavili taraftarlardan büyük ilgi gördü

16:47 - 14/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Trabzonspor'un yeni sezonda giyeceği formalar
Trabzonspor'un yeni sezonda giyeceği formalar

Trabzonspor Kulübü, 2024-25 sezonu formalarını tanıttı. Bordo-mavililerin siyah alternatif forması taraftarların büyük beğenisini topladı.


Son zamanlarda forma tanıtım videolarıyla büyük ses getiren bordo-mavili kulüp, yeni reklam filmini "Bize inadımız kadar yakışan, dünyanın en güzel renklerine sahip 'İnatçı Formalar’ımız tüm TS Club'larda ve online mağazamızda sizleri bekliyor" ifadeleriyle yayımladı.


Yeni sezon formaları bin 967 liradan satışa sunuldu.




Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, taraftarlardan yeni sezon formalarını alarak bayramlaşmalarını rica etti.


Doğan, "Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın dört bir yayılmış en büyük şehir takımı olan Trabzonspor ile gurur duyuyoruz. Bu yüzden bugün ve bundan sonra her gün, bu gücü hissedin. Yeni forma lansmanımızda sizlere söylemek istediğim en önemli, en övünülecek gerçek bu. Elimizdeki en büyük güç de bu. Bu sezon ’İnatçı Formalar’ sloganıyla sahne alacak formalarımız bugünden itibaren satışa çıkacak. Taraftarlarımızdan ricamdır; yeni formalarımızdan satın alarak bayramlaşmaya öyle gitsinler. Böylelikle iki bayramı bir arada yaşayalım. Yeni formalarımız ve yeni göğüs ana sponsorumuz hepimize hayırlı olsun" diye konuştu.




Sponsorluk anlaşması

Trabzonspor'un yeni forma göğüs sponsoru Papapra oldu.


Anlaşmanın 2024-2025 sezonundan itibaren 5 yıl geçerli olacağı bildirildi.







#Trabzonspor
#Papara
#Süper Lig
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