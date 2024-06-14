Ertuğrul Doğan yıldız futbolcuyu açıkladı

"Anthony Nwaakeme ile ilgili başkan yardımcımız Nevzat Bey bu konuyu görüşüyor. Sayın Abdullah Avcı'nın geri dönüşü için bir talebi oldu. Hocamız ile Tony'nin görüşmesi oldu. Bu görüşmeden sonra Trabzonspor Kulübü, Nevzat Bey ile görüşmelere başladı. Şu anda belli bir aşamaya geldik. Nevzat Bey hem Hac görevini yerine getirirken hem de transferle uğraşıyor. Hac'da olmasından dolayı transferin olumlu sonuçlanacağını düşünüyoruz."