Trabzonspor Zubkov'un transferini duyurdu! Kazanılan bonservis belli oldu

Trabzonspor, Ukraynalı futbolcusu Oleksandr Zubkov'un Yunan ekibi AEK'ya transfer olduğunu açıkladı. Bordo-mavili kulüp, transferin mali detaylarını da duyurdu.
Trabzonspor, Ukraynalı yıldızı Oleksandr Zubkov'un AEK'ya transferini resmen duyurdu.
"Profesyonel futbolcumuz Oleksandr Zubkov'un, AEK Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; AEK Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 4.000.000 euro ödeme yapacaktır. Ayrıca; AEK, Kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 500.000 euro ile futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 10'unu ödeyecektir."