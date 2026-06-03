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Trabzonspor Zubkov'un transferini duyurdu! Kazanılan bonservis belli oldu

Trabzonspor Zubkov'un transferini duyurdu! Kazanılan bonservis belli oldu

16:173/06/2026, Çarşamba
G: 3/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Papara Park’ta karşılaştı. Maçtan galip ayrılan Trabzonsporlu futbolcu Oleksandr Zubkov, taraftarları selamladı.
Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Papara Park’ta karşılaştı. Maçtan galip ayrılan Trabzonsporlu futbolcu Oleksandr Zubkov, taraftarları selamladı.

Trabzonspor, Ukraynalı futbolcusu Oleksandr Zubkov'un Yunan ekibi AEK'ya transfer olduğunu açıkladı. Bordo-mavili kulüp, transferin mali detaylarını da duyurdu.

Trabzonspor, Ukraynalı yıldızı Oleksandr Zubkov'un AEK'ya transferini resmen duyurdu.

Bordo-mavili takımdan yapılan KAP bilgilendirmesine göre transferin mali detayları şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Oleksandr Zubkov'un, AEK Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; AEK Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 4.000.000 euro ödeme yapacaktır. Ayrıca; AEK, Kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 500.000 euro ile futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 10'unu ödeyecektir."



#Trabzonspor
#Oleksandr Zubkov
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