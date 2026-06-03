Trabzonspor Zubkov'un transferini duyurdu! Kazanılan bonservis belli oldu

Bordo-mavili takımdan yapılan KAP bilgilendirmesine göre transferin mali detayları şöyle:

Bordo-mavili takımdan yapılan KAP bilgilendirmesine göre transferin mali detayları şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Oleksandr Zubkov'un, AEK Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; AEK Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 4.000.000 euro ödeme yapacaktır. Ayrıca; AEK, Kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 500.000 euro ile futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 10'unu ödeyecektir."