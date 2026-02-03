Trabzonspor'a Zubkov'dan kötü haber

Süper Lig 20. haftasında Antalyaspor ile oynanan mücadeleyi tamamlayamayan Oleksandr Zubkov'un son durumu açıklandı.

Trabzonspor Kulübü, Ukraynalı kanat oyuncusunun alt arka adale dış kısmında kas yaralanması ve ödem tespit edildiği duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;

"Sağlık Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Oleksandr Zubkov’un sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, “Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 20. haftasında oynadığımız Hesapcom Antalyaspor maçında, sol alt baldır kas grubunda ağrı hissetmesi üzerine oyundan çıkan oyuncumuz Oleksandr Zubkov’un yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda alt arka adale dış kısmında kas yaralanması ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır” dedi."