Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Trabzonspor'a Zubkov'dan kötü haber

Trabzonspor'a Zubkov'dan kötü haber

16:193/02/2026, Salı
G: 3/02/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Oleksandr Zubkov
Oleksandr Zubkov

Trabzosnpor Kulübü, Oleksandr Zubkov'un alt arka adale dış kısmında kas yaralanması ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Süper Lig 20. haftasında Antalyaspor ile oynanan mücadeleyi tamamlayamayan Oleksandr Zubkov'un son durumu açıklandı.

Trabzonspor Kulübü, Ukraynalı kanat oyuncusunun alt arka adale dış kısmında kas yaralanması ve ödem tespit edildiği duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;

"Sağlık Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Oleksandr Zubkov’un sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, “Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 20. haftasında oynadığımız Hesapcom Antalyaspor maçında, sol alt baldır kas grubunda ağrı hissetmesi üzerine oyundan çıkan oyuncumuz Oleksandr Zubkov’un yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda alt arka adale dış kısmında kas yaralanması ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır” dedi."

Zubkov'un en az iki hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.




#Trabzonspor
#Oleksandr Zubkov
#Sakatlık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Kütahya kura tarihi belli oldu mu? 3 bin 592 konut kurası ne zaman çekilecek, duyuru yapıldı mı?