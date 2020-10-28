Trabzonspor'da Abdullah Avcı defteri kapandı: Yeni adaylarla görüşülecek

Önceki gün İstanbul’da toplanan Bordo Mavili yönetim kurulunun gece geç saatlere kadar yaptığı toplantı sonrasında Avcı ile görüştüğü, birçok konuda anlaşmaya varılmasına rağmen Avcı’nın 5 yıllık sözleşme isteğinin kabul görmediği öğrenildi.

Önerdiği 2 yıllık sözleşmeyi kabul etmeyen Bordo Mavili yönetim kurulu Abdullah Avcı’yı gündeminden çıkarttı.

Bordo Mavililerin yeni teknik direktör arayışında Tolunay Kafkas ve Mustafa Raşit Akçay’a yöneleceği öğrenildi.

Trabzonspor, Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna iyi bir başlangıç yapamamış ve Eddie Newton tartışılmaya başlanmıştı. Bordo mavililer ligde 6 hafta sonunda 18. sırada yer alıyor.



