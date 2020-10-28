SÜPER LİG

Trabzonspor'da Abdullah Avcı defteri kapandı: Yeni adaylarla görüşülecek

Trabzonspor’da teknik direktör arayışları devam ederken Bordo Mavili yönetim kurulunun Abdullah Avcı ile yapılan görüşmesi sonuçsuz kaldı.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Abdullah Avcı, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra hiçbir takımı çalıştırmamıştı.

Abdullah Avcı, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra hiçbir takımı çalıştırmamıştı.

Fotoğraf: DHA

Önceki gün İstanbul’da toplanan Bordo Mavili yönetim kurulunun gece geç saatlere kadar yaptığı toplantı sonrasında Avcı ile görüştüğü, birçok konuda anlaşmaya varılmasına rağmen Avcı’nın 5 yıllık sözleşme isteğinin kabul görmediği öğrenildi.

Önerdiği 2 yıllık sözleşmeyi kabul etmeyen Bordo Mavili yönetim kurulu Abdullah Avcı’yı gündeminden çıkarttı.

Bordo Mavililerin yeni teknik direktör arayışında Tolunay Kafkas ve Mustafa Raşit Akçay’a yöneleceği öğrenildi.

  • Trabzonspor, Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna iyi bir başlangıç yapamamış ve Eddie Newton tartışılmaya başlanmıştı. Bordo mavililer ligde 6 hafta sonunda 18. sırada yer alıyor.


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