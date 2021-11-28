Trabzonspor'da Cüneyt Çakır endişesi

Süper Lig’de topladığı 33 puanla namağlup olarak liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor’da bugün deplasmanda yapılacak Fatih Karagümrük maçı öncesi mücadeleye atanan Cüneyt Çakır endişe oluşturdu.

Daha önceki sezonlarda bordo-mavili takımın maçlarında sergilediği yanlı tavırlarının yanı sıra sonuca etki eden kararlarıyla tepki çeken ve camia tarafından istenmeyen adam ilan edilen Çakır’ın en yakın rakibinin 7 puan önünde bulunan Trabzonspor’da akıllara soru işaretleri getirdi.

Bordo-mavili taraftarlar ve camia, Çakır’ın yine vereceği skandal kararlarla maçın sonucuna etki etmesinden ve takımın yükselen grafiğinin önüne set çekmesinden endişe duyuyor.

Süper Lig’de 6 haftalık galibiyet serisi yakalayan bordo-mavililer, bu yükselişin verdiği skandal kararlarla maçın sonucuna direkt etki edebilen Cüneyt Çakır yüzünden son bulmasını istemiyor.

REKLAM

Skandal kararları dikkat çekiyor

Avrupa’da yönettiği maçlarda da verdiği kararlarla eleştirilerin hedefinde yer alan, Türkiye’de yönettiği kritik karşılaşmalarda ise çaldığı basit faullerde soru işaretlerine yol açan, oyunu kesmesiyle istediği takımı oyundan düşüren Cüneyt Çakır’ın Fatih Karagümrük maçına atanması Trabzonspor camiasında kuşku oluşturdu. Bordo-mavililerde, Çakır’ın maçların gidişatına göre sergilediği yönetim tepki çekerken, kararlarıyla bugünkü karşılaşmanın önüne geçmesinden endişe ediliyor.

SPOR Ekranda izliyor yine görmüyor



