Trabzonspor'da derbi mesaisi

16:3627/10/2025, Pazartesi
DHA
Kazeem Olaigbe de çalışmalarda yer aldı.
Kazeem Olaigbe de çalışmalarda yer aldı.

Trabzonspor, Süper Lig’in 11’inci haftasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, ligde deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.


Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda, Eyüpspor karşılaşmasına ilk 11’de başlayan oyuncular günü izinli geçirirken, diğer oyuncular ısınmanın ardından 5’e 2, şut ve dar alanda oyun çalışması yaptı.


Bordo-mavili takım, yarın saat 16.00’da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.





