Trabzonspor'da derbi mesaisi

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda, Eyüpspor karşılaşmasına ilk 11’de başlayan oyuncular günü izinli geçirirken, diğer oyuncular ısınmanın ardından 5’e 2, şut ve dar alanda oyun çalışması yaptı.