Galatasaray'ın yıldızı Trabzonspor maçında yok

17:3126/10/2025, Pazar
Galatasaray'a Trabzonspor maçı öncesi kötü haber geldi. Göztepe maçında sarı kart gören yıldız isim, gelecek hafta oynanacak derbide forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk eden Galatasaray'da kart şoku yaşanıyor.

Sarı-kırmızılı takımın defanstaki önemli ismi Davinson Sanchez, mücadelede gördüğü kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

Sanchez, topla birlikte ilerleyen Janderson'a müdahalede bulununca hakem Oğuzhan Çakır tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Davinson Sanchez, sarı kart cezası nedeniyle 11. haftadaki kritik Trabzonspor derbisinde takımını yalnız bırakacak.

#Süper Lig
#Galatasaray
#Davinson Sanchez
#Trabzonspor
