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Trabzonspor'da Galatasaray maçı mesaisi devam ediyor

Trabzonspor'da Galatasaray maçı mesaisi devam ediyor

15:3914/12/2024, Cumartesi
AA
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Bordo-mavili takımda oyuncular soğuk havada çalışmalarını sürdürdü.
Bordo-mavili takımda oyuncular soğuk havada çalışmalarını sürdürdü.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacağı derbi karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından dar alanda oyun ve taktik çalışması gerçekleştirdi.


Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra İstanbul'a gidecek.




#Galatasaray
#Süper Lig
#Trabzonspor

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