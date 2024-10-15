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Trabzonspor'da gözler Başakşehir maçına çevrildi

Trabzonspor'da gözler Başakşehir maçına çevrildi

13:5615/10/2024, Salı
AA
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Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Bordo mavili kulüp, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalışmasının ardından duran top çalışması gerçekleştirdi.


Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme, sakatlığının ardından saha çalışmalarına başladı. İyileşen Ozan Tufan da takımla antrenmanlarını sürdürüyor.


Bordo-mavililer, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

#Trabzonspor
#Başakşehir
#Süper Lig

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