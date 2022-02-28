Spor Trabzonsporda hedef çift kupa
FUTBOL FUTBOL

Trabzonspor’da hedef çift kupa

Süper Lig lideri Trabzonspor’da kupa heyecanı yaşanıyor. Bu sezon lig şampiyonluğuna gün geçtikçe bir adım daha yaklaşan bordo-mavililer 10. kez Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine götürerek, sezonu çifte kupayla tamamlamayı hedefliyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Trabzonspor’da hedef çift kupa
Trabzonspor ligde 66 puanla zirvede bulunuyor

Ziraat Türkiye Kupasına 5. Eleme Turu’nda başlayan Trabzonspor, TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor’u sahasında 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Bordo-mavililer, son 16 turunda ise deplasmanda Denizlispor’u 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında Antalyaspor ile evinde 1 Mart Salı saat 20.30’da karşılaşacak olan Trabzonspor, tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan karşılaşmadan galip ayrılarak adını yarı finale yazdırmayı hedefliyor.

En son 2019-2020 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine getiren bordo-mavililer, 27 Ocak 2021’de Abdullah Avcı yönetiminde ise Medipol Başakşehir’i 2-1 yendiği müsabakada Süper Kupa’yı müzesine getirmişti. Bu kupa, Abdullah Avcı’nın bordo-mavili takımda kariyerinin ilk kupası olmuştu.

Çifte kupa ile sezonu tamamlamayı hedefliyor

Sezonu çifte kupayla tamamlamayı hedefliyor
Süper Lig’de şampiyonluk yarışında en yakın rakibine 17 puanlık fark atan, ezeli rakipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın önünde açık ara lider olarak sürdüren Trabzonspor, şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterildiği sezonda Ziraat Türkiye Kupası’nı da kazanarak çifte kupa ile sezonu tamamlamayı hedefliyor.

Beşiktaş'ı yakalamıştı

Bordo-mavililer, 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası’nda 9 kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi. Trabzonspor, 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında kupayı kazanmıştı. Karadeniz ekibi, Galatasaray’ın 18 defa ile en fazla şampiyonluk yaşadığı organizasyonda kupa sayısını 9’a çıkararak, en fazla kupa alan ikinci takım konumundaki Beşiktaş’ı yakalamıştı.

Trabzonspor'da bir pozitif vaka
SPOR
Trabzonspor'da bir pozitif vaka

83 yaşındaki Halit Aygün'ün sevinç gözyaşları
SPOR
83 yaşındaki Halit Aygün'ün sevinç gözyaşları
Zelenskiy anketi

'Zelenskiy' anketi

​Ukrayna'da destek oranı yüzde 90'ın üzerine çıktı.
Felakete yol açar

'Felakete' yol açar

​Putin'in nükleer güç talimatı dünyayı ayağa kaldırdı.
Milletimiz darbeye alkış tutanları unutmadı

'Milletimiz darbeye alkış tutanları unutmadı'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki programda açıklamalarda bulunuyor.

​Tansu Çiller, parlamenter sisteme dönüş isteyen 6'lı masaya sert çıktı.

​AB Ukraynalı 4 milyon sığınmacıya hazırlanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.