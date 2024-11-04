Trabzonspor'da kongre tarihi belli oldu

Trabzonspor, Olağan Seçimli Genel Kurul'un 21-22 Kasım 2024 tarihlerinde, çoğunluk sağlanamaz ise aynı gündemle 30 Kasım 2024 - 1 Aralık 2024 tarihlerinde Hayri Gür Spor Salonu Trabzon adresinde yapılacağını duyurdu.
Trabzonspor Kulübü resmi internet sitesi üzerinden Olağan Seçimli Genel Kurul tarihini duyurdu.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Tüzüğümüzün 29. Maddesine istinaden Olağan Seçimli Genel Kurul’un, 21 - 22 Kasım 2024 tarihlerinde "Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Trabzon" adresinde saat 10.00’da yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın aynı gündemle 30 Kasım 2024 - 1 Aralık 2024 tarihlerinde "Hayri Gür Spor Salonu Trabzon" adresinde 09.00 - 16.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir.