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Trabzonspor'da kongre tarihi belli oldu

Trabzonspor'da kongre tarihi belli oldu

16:264/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Trabzonspor'da kongre tarihi resmi siteden açıklandı.
Trabzonspor'da kongre tarihi resmi siteden açıklandı.

Trabzonspor, Olağan Seçimli Genel Kurul'un 21-22 Kasım 2024 tarihlerinde, çoğunluk sağlanamaz ise aynı gündemle 30 Kasım 2024 - 1 Aralık 2024 tarihlerinde Hayri Gür Spor Salonu Trabzon adresinde yapılacağını duyurdu.

Trabzonspor Kulübü resmi internet sitesi üzerinden Olağan Seçimli Genel Kurul tarihini duyurdu.


Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:


Tüzüğümüzün 29. Maddesine istinaden Olağan Seçimli Genel Kurul’un, 21 - 22 Kasım 2024 tarihlerinde "Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Trabzon" adresinde saat 10.00’da yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın aynı gündemle 30 Kasım 2024 - 1 Aralık 2024 tarihlerinde "Hayri Gür Spor Salonu Trabzon" adresinde 09.00 - 16.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir.



#Trabzonspor
#Olağan Seçimli Genel Kurulu
#Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri

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