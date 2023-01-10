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Trabzonspor'da Kouassi ile yollar ayrıldı

Trabzonspor, Jean Evrard Kouassi'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Fildişi Sahilili oyuncu ligin ilk yarısını Karagümrük'te kiralık geçirmişti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporda Kouassi ile yollar ayrıldı
Fildişi Sahilli oyuncu Süper Lig'de 3 gol ile oynadı.

Trabzonspor'dan yapılan resmi açıklamaya göre, Jean Evrard Kouassi'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği açıklandı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Kulübümüz ile futbolcumuz Jean Evrard Kouassi arasındaki 12.01.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir."
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