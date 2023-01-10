Trabzonspor'da Kouassi ile yollar ayrıldı

Trabzonspor'dan yapılan resmi açıklamaya göre, Jean Evrard Kouassi'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği açıklandı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- "Kulübümüz ile futbolcumuz Jean Evrard Kouassi arasındaki 12.01.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir."
Bilgilendirme | Kulübümüz ile futbolcumuz Jean Evrard Kouassi arasındaki 12.01.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. pic.twitter.com/st7zTg1K6S
Bilgilendirme | Kulübümüz ile futbolcumuz Jean Evrard Kouassi arasındaki 12.01.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. pic.twitter.com/st7zTg1K6S— Trabzonspor (@Trabzonspor) January 10, 2023