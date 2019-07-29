SÜPER LİG

Trabzonspor'dan Avaziem hamlesi: Türkiye'ye davet edildi

Trabzonspor yönetimi, forvet transferinin yanı sıra stopere de takviye yapmaya hazırlanıyor. Bordo mavili kulüp, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'da kiralık olarak oynayan Chidozie Awaziem'i transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a çağırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Chidozie Awaziem

Chidozie Awaziem

Trabzonspor'da yeni sezon öncesi transferde hareketli bir süreç yaşanıyor. Yeni forvetin kim olacağı sorusuna odaklanan camiada kadroya sürpriz bir takviye daha gelebilir.

Defans hattına Arjantinli Gaston Campi'yi alan bordo mavili idareciler geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'da kiralık olarak oynayan Chidozie Awaziem ile de temas kurdu.

Daha fazla forma giyebileceği bir takımda oynamak için Porto'dan ayrılmak istediğini ifade eden oyuncunun Onazi ve Mikel gibi Nijeryalı futbolcuların forma giydiği Trabzonspor'dan gelen satın alma opsiyonlu kiralama teklifine olumlu baktığı belirtildi.

Porto'dan ayrılmak isteyen 22 yaşındaki oyuncuya İtalya ve Fransa'dan da teklifler olduğu öğrenilirken Avaziem'in kısa süre içerisinde transfer kararını vereceği belirtildi.

  • Nijeryalı defans oyuncusu geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 16 maçta forma giymiş ve sergilediği performansla beğeni toplamıştı.

Avaziem, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Çaykur Rizespor'da geçirdi.
Avaziem, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Çaykur Rizespor'da geçirdi.

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