Spor Trabzonspordan Eskişehirspora ret
FUTBOL FUTBOL

Trabzonspor'dan Eskişehirspor'a ret

Maddi zorluklar çeken Eskişehirspor Kulübü, transfer tahtasını açabilmek için borcu olduğu Trabzonspor Kulübü'ne resmi yazı yollayarak imza istedi. Bordo-mavili yönetim gelen bu talebi reddetti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspordan Eskişehirspora ret
Eskişehirspor 2. Lig Beyaz Grup'ta küme düşme hattında yer alıyor.

Geçmiş dönemde forma giyen futbolcular ile antrenörlere ve bazı kulüplere olan borçlarından dolayı transfer yasağı alan Eskişehirspor, Trabzonspor Kulübü'nden borçların durumuyla ilgili talepte bulundu.

Bordo-mavili kulübe gönderilen resmi yazıda, "2021-22 futbol sezonu kapsamında ara transfer dönemi için kulübünüze mevcut borcumuz baki kalmak şartıyla gerekli imzanın verilmesi konusundaki hassasiyeti göstermenizi saygılarımızla arza ederiz" denildi.

Trabzonspor Kulübü, Eskişehirspor'dan gelen bu talebi reddetti. Eskişehirspor'a cevaben gönderilen yazıda, "Kulübümüze borcunuzla ilgili muvafakat talebiniz Yönetim Kurulumuzca olumlu karşılanmamıştır" ifadelerine yer verildi.

Eskişehirspor'da öncelikli hedef Trabzonspor'a olan borcu kapatmak
SPOR
Eskişehirspor'da öncelikli hedef Trabzonspor'a olan borcu kapatmak
2021in en iyileri

2021'in en iyileri

​Onbinlerce kare arasından seçildi.
Göbeklitepeden daha eski

Göbeklitepe'den daha eski

Tüm tarihi değiştirecek.
İkinci otomobil fiyatları düştü ama pazarlarda sessizlik hakim: Satıcılar nedenini açıkladı

​Milli Eğitim Bakanı Özer: Emrivaki görüşme talebini karşılamamız beklenmesin

Mahir Ünal öğretmenlik meslek kanununa ilişkin ayrıntıları açıkladı.

​MEB'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddialarına yanıt

Sıfır ve ikinci el telefon alacaklar bu haber sizin için.

​SSK ve Bağ-Kur'lu fark etmiyor çift maaş hesaplara yatıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.