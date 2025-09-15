Trabzonspor'dan taraftarına teşekkür: Karanlık geceyi aydınlattılar

Bordo-mavili taraftarlar takımı tezahüratlarla karşıladı.
Trabzonspor Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda uzun süre 10 kişi oynadığı maçta Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan futbol takımını karşılayan ve moral veren taraftarlara teşekkür etti.
Trabzonspor Kulübü, takımı karşılayan taraftarlar için teşekkür mesajı paylaştı.
Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanan mesajda, "Karanlık geceyi aydınlatan büyük Trabzonspor taraftarına sonsuz teşekkürler. Hep birlikte, omuz omuza, yürek yüreğe mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadesine yer verildi.
