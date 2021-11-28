Trabzonsporlu Nwakaeme inanılmazı başardı: Sosyal medyada gündem olan an Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Nwakaeme, Fatih Karagümrük ile oynanan maçın ilk yarısının son dakikasında inanılmaz bir gol kaçırdı. Nijeryalı futbolcunun kaçırdığı bu pozisyon sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem haline geldi.

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