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Trabzonsporlu Nwakaeme inanılmazı başardı: Sosyal medyada gündem olan an

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Nwakaeme, Fatih Karagümrük ile oynanan maçın ilk yarısının son dakikasında inanılmaz bir gol kaçırdı. Nijeryalı futbolcunun kaçırdığı bu pozisyon sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem haline geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporlu Nwakaeme inanılmazı başardı: Sosyal medyada gündem olan an
Nwakaeme'nin girdiği ancak golü atamadığı pozisyon.

Trabzonspor'un Fatih Karagümrük ile oynadığı maçın ilk yarısının son dakikasında inanılmaz bir gol kaçtı.

Bordo mavililerin yıldız oyuncusu kale önünde buluştuğu topu filelerle buluşturamadı ve dışarıya attı. Bomboş pozisyonda kaçan bu gol sosyal medyada kısa sürede gündem haline geldi.

Nwakaeme'nin değerlendiremediği gol pozisyonu;
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