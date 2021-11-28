Trabzonsporlu Nwakaeme inanılmazı başardı: Sosyal medyada gündem olan an

Trabzonspor'un Fatih Karagümrük ile oynadığı maçın ilk yarısının son dakikasında inanılmaz bir gol kaçtı.
Bordo mavililerin yıldız oyuncusu kale önünde buluştuğu topu filelerle buluşturamadı ve dışarıya attı. Bomboş pozisyonda kaçan bu gol sosyal medyada kısa sürede gündem haline geldi.
Nwakaeme'nin değerlendiremediği gol pozisyonu;
👀 Nwakaeme, ilk yarının son dakikasında imkansızı başardı! pic.twitter.com/AQYLBfCZBo
👀 Nwakaeme, ilk yarının son dakikasında imkansızı başardı! pic.twitter.com/AQYLBfCZBo— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) November 28, 2021