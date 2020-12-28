SÜPER LİG

Trabzonsporlu Vitor Hugo'nun sağlık durumu

Vitor Hugo'nun sağlık durumu belli oldu

Trabzonspor, Galatasaray maçında belinden sakatlanan Brezilyalı stoper Vitor Hugo'nun tedavisine başlandığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Trabzonspor formasıyla çıktığı 12 maçta 3 gol attı.

Trabzonspor formasıyla çıktığı 12 maçta 3 gol attı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray maçında yaşadığı bel problemi sonrası oyundan çıkan futbolcumuz Vitor Hugo’nun yapılan kontrollerinde paravertebral kaslarda gerilme ve burkulma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" ifadesine yer verildi.

Galatasaray maçının ardından 2 günü izinli geçiren bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başlayacak.

Bu arada kadro dışı bırakılan oyunculardan Fousseini Diabate'nin kentten ayrıldığı öğrenildi.

Trabzonspor'da flaş gelişme: Fransa'ya gitti
Trabzonspor'da flaş gelişme: Fransa'ya gitti

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan Diabate'de flaş bir gelişme yaşandı.Bordo-mavili takıma yakınlığıyla bilinen muhabir Hasan Yılmaz'ın aktardığı bilgiye göre; 25 yaşındaki futbolcu, izinsiz olarak Fransa'ya gitti.Diabate ile ilgili yasal işlemin başlatıldığı bildirildi.Premier Lig ekibi Leicester City'den transfer edilen Fousseni Diabate, bordo-mavili formayla 7 maça çıkarken skor katkısı sağlayamamıştı. Trabzonspor&#39;un kadro dışı bıraktığı Diabate Trabzon&#39;dan kaçarak ülkesi Fransa&#39;ya gitti. Bilindiği üzere Diabate, Trabzonspor&#39;dan yıllık 1 Milyon Euro garanti maaş alıyor.&mdash; Hasan Yılmaz (@hasanyilmaz29) December 28, 2020 Plaza'dan çarpıcı itiraf: Futbol kıskançlık ve yanlış arkadaşlık getirir

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Marius Sumudica'dan 'yeni sözleşme' açıklamas...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.