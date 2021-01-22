Trabzonspor'a Portekizli 10 numara: Anlaşma sağlandı

Transfer için hem kulübü Benfica hem de Chiquinho ile anlaşan Trabzonspor, resmi imzanın da atılmasıyla 25 yaşındaki oyuncuyu kente davet edecek.

Geçen sezon 38 maç oynayan ve 3 gol, 7 asistlik performans gösteren Chiquinho, bu sezon ise 11 maçta forma giyerken 2 gol katkısı verdi.

Portekizli oyuncu 2019'da 5 milyon 250 bin euroya Moreirense'den Benfica'ya transfer olmuştu.

Chiquinho'nun kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Hulk ile ilgili bir girişim yok

Trabzonspor'un forvet arayışları sürerken, ismi Beşiktaş ile anılan Brezilyalı Hulk için bordo mavili kulübün bir ilgisi olmadığı ve yönetimin hiç gündemine gelmediği öğrenildi.