Spor Trabzonspora Portekizli 10 numara Anlaşma sağlandı
TRANSFER

Trabzonspor'un transfer gündemindeki Chiquinho kimdir?

Trabzonspor'a Portekizli 10 numara: Anlaşma sağlandı

Trabzonspor aradığı ofansif orta saha oyuncusunu Portekiz'de buldu. Bordo mavili takım, Chiquinho'yu satın alma opsiyonlu olarak kadrosuna katacak.

Haber Merkezi DHA
Chiquinho'nun Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 8 milyon euro.
Chiquinho'nun Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 8 milyon euro.

Transfer için hem kulübü Benfica hem de Chiquinho ile anlaşan Trabzonspor, resmi imzanın da atılmasıyla 25 yaşındaki oyuncuyu kente davet edecek.

Geçen sezon 38 maç oynayan ve 3 gol, 7 asistlik performans gösteren Chiquinho, bu sezon ise 11 maçta forma giyerken 2 gol katkısı verdi.

  • Portekizli oyuncu 2019'da 5 milyon 250 bin euroya Moreirense'den Benfica'ya transfer olmuştu.

Chiquinho'nun kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Hulk ile ilgili bir girişim yok

Trabzonspor'un forvet arayışları sürerken, ismi Beşiktaş ile anılan Brezilyalı Hulk için bordo mavili kulübün bir ilgisi olmadığı ve yönetimin hiç gündemine gelmediği öğrenildi.

Beşiktaş'ın en büyük transfer hedefi ortaya çıktı: Hulk ile görüşüyoruz
SPOR
Beşiktaş'ın en büyük transfer hedefi ortaya çıktı: Hulk ile görüşüyoruz
Abone Ol Google News
Türkiye bu görüntüleri konuşmuştu

Türkiye bu görüntüleri konuşmuştu

Süt banyosu yapanlara istenen ceza belli oldu.
Kırmızı düğmenin sırrı

Kırmızı düğmenin sırrı

​Biden hemen kaldırdı.
Pandemi nedeniyle yapılan uzaktan eğitimde karneler de e-Okul sistemi üzerinden verildi

Sadece ona <br>tepki veriyor

Sadece ona
tepki veriyor

Beyin felci geçiren Yusuf'un Nwakaeme sevgisi.
'Bu hayasız saldırıları kınıyorum'

'Bu hayasız saldırıları kınıyorum'

​Bakan Gül'den, Soylu'nun annesine hakaretlere sert tepki.
Kardan uçak

Kardan uçak

​Hiç uçağa binmemişti: 4 günde 5 metrelik kardan uçak yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.