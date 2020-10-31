Ahmet Ağaoğlu'nun gönlündeki teknik direktör belli oldu

Süper Lig'de 7 haftada sadece 5 puan toplayan Trabzonspor'da Newton ile yollar ayrıldı. Bordo-mavililerin yenik teknik direktörlüğü için birçok ismin adı geçerken, TRT Spor muhabiri Barış Yurduseven'den önemli bir bilgi geldi.

"Başkanın tercihi Tamer Tuna"

Kulüpten aldığı istihbaratı sosyal medya hesabından paylaşan Yurduseven, "Trabzonspor’da başkan Ağaoğlu’nun tercihi Tamer Tuna’dan yana" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor’da Başkan Ağaoğlu’nun tercihi Tamer Tuna’dan yana!!! — barış yurduseven (@barisssn) October 31, 2020

Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Tamer Tuna, kırmızı-beyazlı ekiple 23 lig maçında 10 galibiyet, 9 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Tuna geçen sezon düşme hattından aldığı Antalyaspor’la büyük bir çıkış yakalayarak ligi 45 puanla 9. sırada tamamlamıştı.