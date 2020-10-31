TRANSFER

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim olacak?

Ahmet Ağaoğlu'nun gönlündeki teknik direktör belli oldu

Trabzonspor'da alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Eddie Bilal Newton'ın görevine son verildi. Bordo-mavili yönetimin hedefindeki isim de ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu

Fotoğraf: DHA

Süper Lig'de 7 haftada sadece 5 puan toplayan Trabzonspor'da Newton ile yollar ayrıldı. Bordo-mavililerin yenik teknik direktörlüğü için birçok ismin adı geçerken, TRT Spor muhabiri Barış Yurduseven'den önemli bir bilgi geldi.

"Başkanın tercihi Tamer Tuna"

Kulüpten aldığı istihbaratı sosyal medya hesabından paylaşan Yurduseven, "Trabzonspor’da başkan Ağaoğlu’nun tercihi Tamer Tuna’dan yana" ifadelerini kullandı.

  • Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Tamer Tuna, kırmızı-beyazlı ekiple 23 lig maçında 10 galibiyet, 9 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Tuna geçen sezon düşme hattından aldığı Antalyaspor’la büyük bir çıkış yakalayarak ligi 45 puanla 9. sırada tamamlamıştı.

Tamer Tuna, Süper Lig'de Göztepe, Sivasspor ve Antalyaspor takımlarını çalıştırdı.
Tamer Tuna, Süper Lig'de Göztepe, Sivasspor ve Antalyaspor takımlarını çalıştırdı.

Trabzonspor'da bir dönem sona erdi
Trabzonspor'da bir dönem sona erdi

Alınan kötü sonuçların ardından Trabzonspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti. TRT Spor'un son dakika geçtiği habere göre bordo-mavili takımda teknik direktör Eddie Newton'ın sözleşmesi feshedildi.Bu sezon sadece bir galibiyet alabildiTrabzonspor, İngiliz çalıştırıcı ile Süper Lig'de bu sezon çıktığı 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, son olarak dün sahasında oynadığı 7. hafta maçında Kasımpaşa'ya 4-3 yenildi.Karadeniz ekibinde teknik direktörlük için Tamer Tuna, Fatih Tekke, Tolunay Kafkas ve Mustafa Raşit Akçay’ın isimleri geçiyor.Newton'dan istifa sorusuna cevap: Kaçacak biri değilimTrabzon'da isyan ettiren sonuç: 3-4

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