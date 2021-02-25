Transfer çıkmazı: Boupendza imzayı atmadı

Bu sezon Süper Lig'de 23 maçta attığı 18 golle bütün dikkatleri üzerine çeken Boupendza’nın Krasnodar'a transferi çıkmaza girdi.
NTV Spor'un son dakika geçtiği habere göre; Gabonlu oyuncu, istediği mali şartlar oluşmadığı için Rus ekibi ile sözleşme imzalamadı.
24 yaşındaki oyuncunun taleplerinin kabul edilmemesi halinde Krasnodar’a transfer olmayacağını Hatayspor Kulübü'ne ilettiği bildirildi.
- İki kulüp Boupendza'nın transferi için 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığına anlaşma sağlamıştı.