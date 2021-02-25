Spor Transfer çıkmazı Boupendza imzayı atmadı
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Transfer çıkmazı: Boupendza imzayı atmadı

Hatayspor'un golcüsü Aaron Boupendza'nın, istediği mali şartlar oluşmadığı için Rus ekibi Krasnodar ile sözleşme imzalamadığı bildirildi.

Haber Merkezi Diğer
Boupendza'nın Hatayspor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Boupendza'nın Hatayspor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bu sezon Süper Lig'de 23 maçta attığı 18 golle bütün dikkatleri üzerine çeken Boupendza’nın Krasnodar'a transferi çıkmaza girdi.

NTV Spor'un son dakika geçtiği habere göre; Gabonlu oyuncu, istediği mali şartlar oluşmadığı için Rus ekibi ile sözleşme imzalamadı.

24 yaşındaki oyuncunun taleplerinin kabul edilmemesi halinde Krasnodar’a transfer olmayacağını Hatayspor Kulübü'ne ilettiği bildirildi.

  • İki kulüp Boupendza'nın transferi için 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığına anlaşma sağlamıştı.

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