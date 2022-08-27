Bir dönem Trabzonspor'da forma giyen ve RB Leipzig'e transfer olan daha sonra çok fazla forma şansı bulamayıp geçtiğimiz sezonu kiralık Real Sociedad'ta geçiren Alexander Sörloth'un yeni takımı belli oldu. Sörloth Trabzonspor'a ya da Fenerbahçe'ye gelecek mi? Sörloth Türkiye'ye dönüyor mu? İşte tüm soruların cevabı...

Sörloth hangi takıma gidecek? Fenerbahçe mi, Trabzonspor mu? Sörloth Real Sociedad'a mı döndü?

Dış basında yer alan haberlere göre geçtiğimiz sezon Sörloth'u kiralayıp performansını yeterli bulan Real Sociedad, tekrardan oyuncuyu kiralamak için Leipzig ile anlaşmaya vardı. İspanyol Kulübü'nün 1.5 milyon Euro civarında kiralama bedeli ödeyeceği belirtildi. Sörloth'un ise yarın sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeye imza atacağı ifade edildi.

Sörloth'un eşi transferi doğrulayan bir paylaşım yaptı

Sörloth'un kız arkadaşı Lena Selnes, Instagram hesabından paylaştığı bir hikayede, Real Sociedad Kulübü'nün sosyal medya hesabını etiketledi. Bu paylaşım, Sörloth'un transferini doğrular niteliğinde değerlendirildi.