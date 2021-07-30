Transferde sürpriz gelişme: Emre Mor Süper Lig'e dönebilir

Transfer döneminin flaş takımlarından Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle daha geldi.
Kadrosunu Hamsik, Gervinho, Peres, Koita, İsmail Köybaşı ve Dorukhan Toköz'le güçlendiren bordo-mavililerin Emre Mor için de nabız yokladığı bildirildi.
Celta Vigo'nun gözden çıkardığı 24 yaşındaki oyuncu için harekete geçen Trabzonspor yönetiminin bonservis ücreti ödemden transferi bitirmeye çalıştığı öğrenildi.
- Celta'da beklentileri karşılayamayan ve kulübüyle bir sezonluk sözleşmesi kalan Emre Mor, kiralık olarak Galatasaray ve Olympiyakos formalarını giymişti.