Spor Transferde sürpriz gelişme Emre Mor Süper Lige dönebilir
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Transferde sürpriz gelişme: Emre Mor Süper Lig'e dönebilir

Trabzonspor, Celta Vigo'nun gözden çıkardığı Emre Mor'u bedelsiz olarak kadrosuna katmak için girişimlerde bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Transferde sürpriz gelişme: Emre Mor Süper Lige dönebilir
Emre Mor 13 milyon euro ile Celta Vigo tarihinin en pahalı transferi olmuş ancak İspanyol ekibinde beklentileri karşılayamamıştı.

Transfer döneminin flaş takımlarından Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle daha geldi.

Kadrosunu Hamsik, Gervinho, Peres, Koita, İsmail Köybaşı ve Dorukhan Toköz'le güçlendiren bordo-mavililerin Emre Mor için de nabız yokladığı bildirildi.

Celta Vigo'nun gözden çıkardığı 24 yaşındaki oyuncu için harekete geçen Trabzonspor yönetiminin bonservis ücreti ödemden transferi bitirmeye çalıştığı öğrenildi.

  • Celta'da beklentileri karşılayamayan ve kulübüyle bir sezonluk sözleşmesi kalan Emre Mor, kiralık olarak Galatasaray ve Olympiyakos formalarını giymişti.

Galatasaray formasıyla çıktığı 17 maçta gol ve asist üretememişti.
Galatasaray formasıyla çıktığı 17 maçta gol ve asist üretememişti.


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