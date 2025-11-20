Trendyol 1. Lig'de 14. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol 1. Lig'in 14. hafta müsabakalarında görev yapacak hakem triolarını belirledi. Futbolseverler için kritik önem taşıyan bu atamalar, ulusal ligin düzenli işleyişi adına önemli bir adımı temsil ediyor. MHK'nın titizlikle yaptığı değerlendirme sonucu belirlenen hakemler, yarından itibaren başlayacak çekişmeli mücadelelerde sahada olacak. Türk futbolunun kilit isimleri, adil bir rekabet ortamı sağlamak için düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde 14. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Manisa FK-Adana Demirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
22 Kasım Cumartesi:
13.30 Hatayspor - Pendikspor: Burak Olcar
13.30 Bandırmaspor - Çorum FK: Turgut Doman
16.00 Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler: Fatih Tokail
19.00 İstanbulspor - Sakaryaspor: Adnan Deniz Kayatepe
23 Kasım Pazar:
13.30 Ümraniyespo r- Bodrum FK: Gürcan Hasova
13.30 Iğdır FK - Erzurumspor FK: Furkan Aksuoğlu
16.00 Vanspor FK- Ankara Keçiörengücü: Ömer Faruk Turtay
19.00 Erokspor - Sivasspor: Alper Akarsu
24 Kasım Pazartesi:
20.00 Serikspor - Sarıyer: Burak Pakkan