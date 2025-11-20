Yeni Şafak
Trendyol 1. Lig'de 14. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı

17:0020/11/2025, Perşembe
AA
Bu hafta oynanacak 1. Lig'in maçlarının hakemleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol 1. Lig'in 14. hafta müsabakalarında görev yapacak hakem triolarını belirledi. Futbolseverler için kritik önem taşıyan bu atamalar, ulusal ligin düzenli işleyişi adına önemli bir adımı temsil ediyor. MHK'nın titizlikle yaptığı değerlendirme sonucu belirlenen hakemler, yarından itibaren başlayacak çekişmeli mücadelelerde sahada olacak. Türk futbolunun kilit isimleri, adil bir rekabet ortamı sağlamak için düdük çalacak.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde 14. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:


Yarın:


20.00 Manisa FK-Adana Demirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy


22 Kasım Cumartesi:


13.30 Hatayspor - Pendikspor: Burak Olcar


13.30 Bandırmaspor - Çorum FK: Turgut Doman


16.00 Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler: Fatih Tokail


19.00 İstanbulspor - Sakaryaspor: Adnan Deniz Kayatepe


23 Kasım Pazar:


13.30 Ümraniyespo r- Bodrum FK: Gürcan Hasova


13.30 Iğdır FK - Erzurumspor FK: Furkan Aksuoğlu


16.00 Vanspor FK- Ankara Keçiörengücü: Ömer Faruk Turtay


19.00 Erokspor - Sivasspor: Alper Akarsu


24 Kasım Pazartesi:


20.00 Serikspor - Sarıyer: Burak Pakkan

