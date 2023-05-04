Trezeguet'ye iki talip çıktı

Trabzonspor'da sezon başında İngiliz ekibi Aston Villa'dan transfer ettiği Trezeguet'ye teklif yapılacağı iddia edildi.





Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre; Mısır ekibi Al Ahly ve Suudi Arabistan'dan Al İttihad, 28 yaşındaki kanat oyuncusu için bordo mavili kulübün kapısını çalacak.





Sezon başında Trezeguet için 4 milyon Euro bonservis ödeyen Trabzonspor'un, bu bedelden daha aşağı bir bonservis ücretine oyuncuyu satmak istemediği belirtiliyor.





Trezeguet bu sezon bordo-mavili forma altında 37 maçta 9 gol ve 7 asistlik performans sergilemiş durumda.





Karar rapora göre





Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica'nın sezon sonuna kadar yapılacak karşılaşmalarda oyuncuları detaylı olarak mercek altına alacağı ve kafasındaki sisteme uyan isimlerle yola devam edeceği kaydedildi. Bjelica, sistemine uymayacağını düşündüğü futbolcularla ise yolların ayrılması yönünde karar alacak. Yönetim de Hırvat teknik direktörün vereceği rapor doğrultusunda son kararını verecek.















