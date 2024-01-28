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Spor

Piatek hat-trick yaptı: Başakşehir TÜMOSAN Konyaspor karşısında 2-0'dan geri döndü |ÖZET

Trendyol Süper Lig 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor evinde Başakşehir'i ağırladı. Konuk ekip karşılaşmayı 3-2 kazandı. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 67, 79', 90+2' Piatek (3) attı. Turuncu-lacivertliler, puanını 30'a yükselterek 8. sırada yer aldı. TÜMOSAN Konyaspor ise 21'e puanla 19.sırada kaldı. TÜMOSAN Konyaspor-Başakşehir maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

15:32 - 28/01/2024 Pazar
Güncelleme: 15:53 - 28/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Piatek hat-trick yaptı.
Piatek hat-trick yaptı.

Süper Lig 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor sahasında Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu.


Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 67, 79', 90+2' Piatek (3) attı. TÜMOSAN Konyaspor'un gollerini ise dakika 8', 14' Prip (2) kaydetti.


Bu sonuçla birlikte Başakşehir 30 puanla 8. sıraya yükseldi. TÜMOSAN Konyaspor ise 21'e puanla 19.sırada kaldı.


Turuncu-lacivertliler, önümüzdeki hafta sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Yeşil-beyazlılar, Çaykur Rizespor'a konuk olacak.


TÜMOSAN KONYASPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇ SONUCU


TÜMOSAN KONYASPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI

7. dakikada ev sahibi takım Konyaspor, öne geçti. Cikalleshi'nin pasında ceza sahasında topu önünde bulan Prip'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu:1-0

14. dakikada Konyaspor, Prip'in ikinci gölüyle aradaki farkı 2'ye çıkarttı. Morena'nın sağ kanattan ortasında ceza sahasında Cikalleshi'den seken topu önünde bulunan Prip'in şutunda meşin yuvarlak, fileleri havalandırdı. 2-0

24. dakikida Prip'in şutunda top kaleci Volkan'dan geri döndü. Defans topu uzaklaştırdı.

34. dakikada Dubois'in pasında ceza sahasında topla buluşan Deniz Türüç'ün şutunda Konyaspor defansı topu kornere gönderdi.

İKİNCİ YARI

55. dakikada Emirhan'ın ortasında ceza sahasında topa yükselen Aleksic'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

61. dakikada topla ceza sahasına giren Emirhan, Metehan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Oyun devam ederken hakem Alper Akarsu, 'VAR' izlemesi sonucu penaltı noktasını gösterdi.

67. dakikada Başakşehir, penaltı vuruşuyla aradaki farkı 1'e indirdi. Penaltı vuruşunu kullanan Piatek, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

79. dakikada Başakşehir, beraberliği yakaladı. Deniz Türüç'ün sağ kanattan ortasında ceza sahasında yatarak kafa vuruşu yapan Piatek, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2

85. dakikada Uğurcan'ın ceza sahası dışından şutu üstten auta çıktı.


87. dakikada sol kanattan Emirhan'ın ortasında ceza sahasında topa yükselen Piatek'in kafa vuruşunda kaleci Deniz Ertaş müdahale etti. Defans topu uzaklaştırdı.


90+1. Başakşehir, Piatek'in golüyle skoru belirledi. Josef'in pasında ceza sahasında topu önünde bulan Piatek'in şutunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu:2-3

Karşılaşma Başakşehir'in 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

TÜMOSAN KONYASPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ

TÜMOSAN Konyaspor-Başakşehir maçının özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI

SÜPER LİG 23. HAFTA SONUÇLARI


#Başakşehir
#TÜMOSAN Konyaspor
#Trendyol Süper Lig
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