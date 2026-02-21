Yeni Şafak
TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray maçı | CANLI SKOR - CANLI ANLATIM

TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray maçı | CANLI SKOR - CANLI ANLATIM

18:4321/02/2026, Cumartesi
G: 21/02/2026, Cumartesi
İki takım 49. kez karşı karşıya geliyor.
İki takım 49. kez karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'de 23. hafta heyecanı yaşanıyor. Galatasaray kritik maçta TÜMOSAN Konyaspor'un konuğu oluyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Ligde geride kalan 22 haftalık bölümde 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 55 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider girdi.

Ev sahibi TÜMOSAN Konyaspor ise 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgiyle 20 puan topladı. Yeşil-beyazlı ekip, 23. hafta öncesinde 14. sırada yer aldı.

İki takım arasında sezonun 6. haftasında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 3-1 kazanmıştı.


TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray maçı 11'leri

Konyaspor:
Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Adil, Arif, Melih, Berkan, Deniz, Bjorlo, Olaigbe, Muleka.
Galatasaray:
Uğurcan; Boey, Singo, Abdülkerim, Eren; Lemina, Sara, Sallai Sane, Yunus, Icardi.


#Süper Lig
#TÜMOSAN Konyaspor
#Galatasaray
