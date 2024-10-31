TÜMOSAN Konyaspor Recep Uçar'ı resmen duyurdu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, teknik direktörlük görevine Recep Uçar'ın getirildiğini açıkladı.
Trendyol Süper Lig takımlarından TÜMOSAN Konyaspor'un yeni hocası resmen belli oldu.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Recep Uçar ile 2025-26 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Teknik Direktörümüz Recep Uçar’a Konyaspor’umuzda başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig'de 10 maç sonunda topladığı 11 puanla 11. sırada yer alıyor.