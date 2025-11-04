TÜMOSAN Konyaspor, kısa süre önce Teknik Direktör Recep Uçar ile yollarını ayırmasının ardından aradığı yeni ismi hızlıca buldu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, deneyimli teknik adam Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına varıldığı duyuruldu.
YENİ TEKNİK DİREKTÖR BELLİ OLDU
Konyaspor'dan yapılan açıklama;
"Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına varmıştır.
Sayın Atan’ın Salı günü akşam saatlerinde Konya’da olması beklenmektedir. Prensip anlaşmasının nihayete ermesi ve gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından, Çarşamba günü takımımızla ilk antrenmanına çıkması planlanmaktadır.
Sürecin resmiyete kavuşmasının ardından detaylı açıklama yapılacaktır.
Saygılarımızla."