Turkcell Süper Kupa'da kuralar çekildi! Hangi maçların hangi statlarda oynanacağı belli oldu

15:1421/11/2025, Cuma
G: 21/11/2025, Cuma
Süper Kupa yarı finali için kura çekimi yapıldı.
Bu yıl ilk kez 4 takımın katılımı ile düzenlenecek olan Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray-Trabzonspor ile Fenerbahçe-Samsunspor eşleşmelerinin maçlarını oynayacağı statlar, kura çekimi ile belli oldu.

İlk kez 4 takımın katılımıyla düzenlenecek olan Turkcell Süper Kupa'nın yarı finalinde Galatasaray-Trabzonspor ile Fenerbahçe-Samsunspor eşleşmişti.


Gerçekleştirilen kura çekimi sonrası, Fenerbahçe-Samsunspor yarı finali 6 Ocak 2026'da Yeni Adana Stadyumu'nda, Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması ise 5 Ocak 2026'da Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak.


Turkcell Süper Kupa finalinin 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını duyurmuştu.

