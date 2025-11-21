Turkcell Süper Kupa'da kuralar çekildi! Hangi maçların hangi statlarda oynanacağı belli oldu

Bu yıl ilk kez 4 takımın katılımı ile düzenlenecek olan Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray-Trabzonspor ile Fenerbahçe-Samsunspor eşleşmelerinin maçlarını oynayacağı statlar, kura çekimi ile belli oldu.
İlk kez 4 takımın katılımıyla düzenlenecek olan Turkcell Süper Kupa'nın yarı finalinde Galatasaray-Trabzonspor ile Fenerbahçe-Samsunspor eşleşmişti.
Gerçekleştirilen kura çekimi sonrası, Fenerbahçe-Samsunspor yarı finali 6 Ocak 2026'da Yeni Adana Stadyumu'nda, Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması ise 5 Ocak 2026'da Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak.
Turkcell Süper Kupa finalinin 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını duyurmuştu.