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Türkiye adına maçın yıldızı Uğurcan Çakır

Milli kaleci Uğurcan Çakır, İtalya maçında yaptığı kurtarışlarla Türkiye adına sahanın en iyi ismi oldu. 25 yaşındaki eldivenin başarısı istatistiklere de yansıdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye adına maçın yıldızı Uğurcan Çakır
Uğurcan Çakır

A Milli Takımımız EURO 2020'nin açılış maçında İtalya'ya 3-0 yenildi.

Oldukça etkisiz bir oyun sergileyen ay-yıldızlı ekibimizde Uğurcan Çakır, yaptığı kurtarışlarla farkın daha fazla artmasını önledi.

Milli eldiven, 7.0 rating ile Türkiye adına maçın en çok puan alan ismi oldu.


Tepki çeken Uğurcan yorumu

Haber Global Spor Müdürü Onur Tuğrul'un karşılaşmanın ardından yaptığı Uğurcan Çakır yorumu tepkilere neden oldu.

Tuğrul paylaşımında, "Uğurcan bu ülkeyi çok gururlandıracak, eminim ama bu turnuvada kalede Altay Bayındır olmalı" ifadelerini kullandı.

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