Roma'da büyük hayal kırıklığı: EURO 2020'ye kötü başladık

Pandemi nedeniyle bir yıl ertelenen 16. Avrupa Futbol Şampiyonası Türkiye-İtalya maçıyla başladı. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele, ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 53. dakikada kendi kalesine Merih Demiral, 66. dakikada Ciro Immobile ve 79. dakikada Lorenzo Insigne kaydetti.
- EURO 2020'ye mağlubiyetle başlayan milliler, A Grubu'ndaki diğer maçlarında Azerbaycan’da Bakü Olimpiyat Stadı’nda, 16 Haziran’da saat 19.00’da Galler, 20 Haziran’da da saat 19.00’da İsviçre ile karşı karşıya gelecek.
İtalya karşısında yediğimiz goller;
⚽Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı golle İtalya karşısında geriye düşüyoruz. pic.twitter.com/CSiJVdLlfx
⚽Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı golle İtalya karşısında geriye düşüyoruz. pic.twitter.com/CSiJVdLlfx— TRT Spor (@trtspor) June 11, 2021
⚽İtalya, Immobile'nin attığı golle Milli Takımımız karşısında farkı ikiye çıkardı.#EURO2020 #ITA #TUR pic.twitter.com/CMl0ACv7bd
⚽İtalya, Immobile'nin attığı golle Milli Takımımız karşısında farkı ikiye çıkardı.#EURO2020 #ITA #TUR pic.twitter.com/CMl0ACv7bd— TRT Spor (@trtspor) June 11, 2021
⚽Lorenzo Insigne skoru 3-0'a getirdi.
#EURO2020#ITA #TUR pic.twitter.com/8caX2vZKqG
⚽Lorenzo Insigne skoru 3-0'a getirdi.