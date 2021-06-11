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Roma'da büyük hayal kırıklığı: EURO 2020'ye kötü başladık

A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) ilk maçında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Karşılaşma boyu etkisiz oyun ortaya koyan ay-yıldızlılar, turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Romada büyük hayal kırıklığı: EURO 2020ye kötü başladık
Merih Demiral'a çarpan top şanssız bir şekilde ağlarımıza gitti.

Pandemi nedeniyle bir yıl ertelenen 16. Avrupa Futbol Şampiyonası Türkiye-İtalya maçıyla başladı. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele, ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 53. dakikada kendi kalesine Merih Demiral, 66. dakikada Ciro Immobile ve 79. dakikada Lorenzo Insigne kaydetti.

  • EURO 2020'ye mağlubiyetle başlayan milliler, A Grubu'ndaki diğer maçlarında Azerbaycan’da Bakü Olimpiyat Stadı’nda, 16 Haziran’da saat 19.00’da Galler, 20 Haziran’da da saat 19.00’da İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

İtalya karşısında yediğimiz goller;

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