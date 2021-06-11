Roma'da büyük hayal kırıklığı: EURO 2020'ye kötü başladık A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) ilk maçında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Karşılaşma boyu etkisiz oyun ortaya koyan ay-yıldızlılar, turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı.

Haber Merkezi 11 Haziran 2021, 23:50 Son Güncelleme: 12 Haziran 2021, 00:03 Yeni Şafak