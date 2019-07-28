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Türkiye bu fotoğrafı iyi okumalı

Avusturya kampında, aralarında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarınında bulunduğu gruplar tarafından karşılanan ve kamp süresince desteklenen Trabzonspor’da başkan Ahmet Ağaoğlu, “Umuyorumki bu tutum Türkiye’de de iyi algılanır ve verilen fotoğraf, okunması gerektiği gibi iyi bir düşünceyle okunur” derken, teknik direktör Ünal Karaman ise, “Türkiye’de de bu görüntüleri görmek bizleri mutlu eder” ifadelerini kullandı.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Ünal Karaman, Ali Kemal Yazıcı ve Ahmet Ağaoğlu

Ünal Karaman, Ali Kemal Yazıcı ve Ahmet Ağaoğlu

Yeni sezon hazırlıklarını yapmak için Avusturya’ya gelen Trabzonspor’u Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarının karşılaması ve hazırlık maçlarında destek vermesi, Trabzonspor camiasında mutluluk yaşattı. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Ünal Karaman, bu dostluğun Türkiye’de de olması gerektiğini belirterek, gurbetçilerin verdiği mesajın örnek alınması gerektiğini savundu.

AĞAOĞLU TAKDİR ETTİ

Karşılaşmaları taraftarlar arasında izleyen Ahmet Ağaoğlu ile fotoğraf çektiren ve yakın ilgi gösteren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarının yaklaşımı Ağaoğlu’nu mutlu ederken, karşılaşmalar farklı formalara rağmen bir anda Türkiye’nin ortak paydası haline geldi. Bu dostluk gösterisinin bordo-mavili kafilede memnunlukla karşılandığını söyleyen Ahmet Ağaoğlu, “Yıllardır futbolun ülke barışına ve dostluk ilişkisine katkı sağlayacağını söyledik. Bu doğrultuda söylemlerimizin altı dolmuş oldu. Umuyorumki gurbetçilerin sergilediği bu tutum, Türkiye’de de iyi algılanır ve verilen fotoğraf, okunması gerekildiği gibi iyi bir düşünceyle okunur” dedi.

KARAMAN MUTLU OLDU

Konuyla ilgili görüşlerini belirten Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, gurbetçilerin hiçbir talebini geri çevirmezken, farklı takım taraftarı olsa da gurbettiki insanların Türkiye ve Türk bayrağı altında birlik ve bütünlüğünü her zaman gösterdiğini söyledi. Avusturya’da sergilenen bu tablonun Türkiye’de de iyi algılanması gerektiğinin altını çizen Karaman, “Biz bir bütünüz. Ülkenin birliği ve dirliği adına bir arada olabiliyorsak futbolda ayrışmamız söz konusu olamaz. Bunlar çök önemli davranışlar. Gurbetçilerin bu sağduyuyla hareketi ve sahiplenme duygusu layıkıyla algılanmalı. Farklı takımları tutuyor olmamız bizim ayrışmamıza neden olmamalı. Bu nedenle Avusturya’da sergilenen bu tablo bizim için mutluluk verici. Türkiye’de de farklı formalar giyen taraftarları bir arada görmek isteriz” diye konuştu.

Falcao'nun zor kararı: İki kulüpten birini tercih edecek
Falcao'nun zor kararı: İki kulüpten birini tercih edecek

Monaco'da forma giyen Radamel Falcao, kulübünden ayrılmak üzere. Galatasaray'ın transferi için yoğun çaba sarf ettiği yıldız isim için Kolombiyalı gazeteci Carlos Palacios'un görüşlerine başvurduk. yenisafak.com Spor Servisi'nin sorularını cevaplayan Palacios, transfere ilişkin önemli detaylar verdi."Falcao Monaco'da çok mutsuz""Falcao transferi Kolombiya'da çok yakından takip ediliyor. Hangi takımı tercih edeceği merak konusu. Aslında sözleşmesi bitene kadar Monaco'da kalmak istiyordu ancak gelinen noktada kulübünde çok mutsuz. Bu yüzden de gelen teklifleri değerlendirmeye karar verdi.""Birçok teklif geldi ancak iki kulüpten birine gidecek""Falcao'nun önüne birçok teklif geldi ancak Falcao, Porto ve Galatasaray arasında bir tercih yapacak. Porto'da çok müthiş bir kariyer yaptı. Oraya dönüşü muhtemel ancak Kolombiya'da Galatasaray'ın teklifinin çok ciddi olduğu ve oyuncunun bu teklifi kabul edeceği yorumları yapılıyor"Kolombiyalılar Falcao'yu hangi takımda görmek istiyor?Carlos Palacios, Falcao transferine ilişkin konuşulanları aktarırken Kolombiyalıların yıldız oyuncunun hangi takıma transfer olmasını istediği sorusuna da cevap verdi. Palacios, Porto'da müthiş bir seviyeye ulaşan Falcao'nun Porto'ya geri dönmesini istediklerini belirtti.Monaco kamp kadrosuna almadıGalatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, kulübünün kararıyla Portekiz'de yapılacak kamp çalışmalarına götürülmedi. 33 yaşındaki oyuncunun transfer görüşmeleri sebebiyle izinli olduğu ve ilerleyen günlerde konunun netleşeceği ifade edildi.Galatasaray&#39;ın transfer gündemindeki Radamel Falcao, Monaco&#39;nun kamp kadrosunda yer almadı. pic.twitter.com/jzIHlRZ7Hr&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 23, 2019 Gelecek mi? #Falcao pic.twitter.com/7d0WoV6Y0m&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 6, 2019

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