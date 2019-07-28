Türkiye bu fotoğrafı iyi okumalı

Yeni sezon hazırlıklarını yapmak için Avusturya’ya gelen Trabzonspor’u Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarının karşılaması ve hazırlık maçlarında destek vermesi, Trabzonspor camiasında mutluluk yaşattı. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Ünal Karaman, bu dostluğun Türkiye’de de olması gerektiğini belirterek, gurbetçilerin verdiği mesajın örnek alınması gerektiğini savundu.

AĞAOĞLU TAKDİR ETTİ

Karşılaşmaları taraftarlar arasında izleyen Ahmet Ağaoğlu ile fotoğraf çektiren ve yakın ilgi gösteren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarının yaklaşımı Ağaoğlu’nu mutlu ederken, karşılaşmalar farklı formalara rağmen bir anda Türkiye’nin ortak paydası haline geldi. Bu dostluk gösterisinin bordo-mavili kafilede memnunlukla karşılandığını söyleyen Ahmet Ağaoğlu, “Yıllardır futbolun ülke barışına ve dostluk ilişkisine katkı sağlayacağını söyledik. Bu doğrultuda söylemlerimizin altı dolmuş oldu. Umuyorumki gurbetçilerin sergilediği bu tutum, Türkiye’de de iyi algılanır ve verilen fotoğraf, okunması gerekildiği gibi iyi bir düşünceyle okunur” dedi.

KARAMAN MUTLU OLDU

Konuyla ilgili görüşlerini belirten Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, gurbetçilerin hiçbir talebini geri çevirmezken, farklı takım taraftarı olsa da gurbettiki insanların Türkiye ve Türk bayrağı altında birlik ve bütünlüğünü her zaman gösterdiğini söyledi. Avusturya’da sergilenen bu tablonun Türkiye’de de iyi algılanması gerektiğinin altını çizen Karaman, “Biz bir bütünüz. Ülkenin birliği ve dirliği adına bir arada olabiliyorsak futbolda ayrışmamız söz konusu olamaz. Bunlar çök önemli davranışlar. Gurbetçilerin bu sağduyuyla hareketi ve sahiplenme duygusu layıkıyla algılanmalı. Farklı takımları tutuyor olmamız bizim ayrışmamıza neden olmamalı. Bu nedenle Avusturya’da sergilenen bu tablo bizim için mutluluk verici. Türkiye’de de farklı formalar giyen taraftarları bir arada görmek isteriz” diye konuştu.