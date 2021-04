Türkiye Formula 1 takvimine geri döndü: Yarış Haziran ayında yapılacak

Milyarlarca izleyiciye ulaşan, ülkelerin tanıtım faaliyetlerinde paha biçilmez değere sahip Formula 1 geçtiğimiz yıl ülkemize kazandırılmıştı. Yarışın tüm dünyada ilgiyle takip edilmesi, pilotlar ve takımların Türkiye'den övgüyle bahsetmeleri ve Intercity İstanbul Park'ın yoğun çabalarıyla ülkemiz bu yıl da Formula 1'e ev sahipliği yapacak.

Formula 1 yarışlarının Türkiye'ye geri getirilmesi görevinin TC Cumhurbaşkanlığı tarafından Intercity İstanbul Park'a verildiğini hatırlatan Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, "Bildiğiniz gibi dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Formula 1'i geçtiğimiz yıl ülkemize kazandırmıştık. Formula 1 yönetimi ve tüm yarışseverler organizasyondan çok memnun kaldılar. Turkish Grand Prix 2020, yılın en iyi Formula 1 yarışı seçilmişti. 2021 yılı için Formula 1 yönetimiyle gerçekleştirdiğimiz temaslarımız sonuç verdi ve bu önemli organizasyonu tekrar Türkiye'ye getirdik. Intercity İstanbul Park'taki bu büyük heyecan için çok iyi hazırlanıp, tüm dünyaya İstanbul'u hak ettiği şekilde tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.

BREAKING: Turkey joins 2021 calendar in place of Canada on June 11-13



We are looking forward to the return of the Canadian Grand Prix in 2022, which has also signed a two-year contract extension#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/x3R8taLOci — Formula 1 (@F1) April 28, 2021

"Bu yarış uzun süreli sözleşmenin habercisi niteliğindedir"

Formula 1 yönetimiyle 2021 yılı için anlaştıklarını belirten Vural Ak, bu anlaşmanın Türkiye'nin yarış takviminde daimi olarak yer alması için bir anahtar niteliğinde olduğunu söyledi. Ak, "Bu anlaşmayı da geçen sene olduğu gibi Intercity olarak, devletimize yük olmadan, tüm sorumlulukları kendimiz üstlenerek tamamladık. Tüm dünyanın içinde olduğu bu zor dönemde gerçekleştirdiğimiz bu anlaşma, Türkiye için uzun süreli bir sözleşmenin de habercisi niteliğindedir" diye konuştu.

Bilet satışları pandeminin seyrine göre netlik kazanacak

Bilet satışları ile ilgili de konuşan Vural Ak: "Dünyanın en heyecan verici pistlerinden birine sahibiz, halkımızın ve yabancı misafirlerimizin bu heyecana ortak olmasını biz de çok istiyoruz. Devletimizin aldığı pandemi önlemleri ve çalışmaları sayesinde en kısa sürede biletleri satışa çıkarmayı planlıyoruz. Yarışın gerçekleştirileceği tarihe baktığımızda, yarış için ülkemizi ziyaret edecek yabancı misafirlerin turizme de katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Sadece yarış ekiplerinin bile ekonomimize milyonlarca dolarlık katkı sağladığı Formula 1 organizasyonu, yabancı izleyicilerin de gelişi ile önemli bir döviz girdisine imkan sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

F1 Başkanından Türkiye için övgü dolu sözler

F1 Başkanı Stefano Domenicali ise "Türkiye'nin geçen sezonki muhteşem yarıştan sonra 2021'de Grand Prix'ye ev sahipliği yapacağını teyit etmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Türkiye, harika mücadelelere sahne olan bir pist. Formula 1'e ev sahipliği yapmak için isteklerini gösteren Türkiye'deki organizatör ve yetkililere teşekkür etmek istiyorum" dedi.

18 Nisan İtalya - Imola

2 Mayıs Portekiz - Portimao

9 Mayıs İspanya - Barcelona

23 Mayıs Monaco - Monaco

6 Haziran Azerbaycan - Bakü

13 Haziran İSTANBUL - Intercity İstanbul Park

27 Haziran Fransa - Le Castellet

4 Temmuz Avusturya - Spielberg

18 Temmuz İngiltere - Silverstone

1 Ağustos Macaristan - Budapeşte

29 Ağustos Belçika - Spa

5 Eylül Hollanda - Zandvoort

12 Eylül İtalya - Monza

26 Eylül Rusya - Soçi

3 Ekim Singapur - Singapur

10 Ekim Japonya - Suzuka

24 Ekim Amerika Birleşik Devletleri - Austin

31 Ekim Meksika - Mecixo City

7 Kasım Brezilya - Sao Paolo

21 Kasım Avustralya - Melbourne

5 Aralık Suudi Arabistan - Jeddah

12 Aralık Abu Dabi - Abu Dabi

Tarihe geçen yarış Türkiye GP

Geçen sezonun 14. yarışı, 15 Kasım 2020'de Türkiye'de düzenlendi. Pandemi nedeniyle tribünlere seyirci alınmadı. Yoğun yağmur altında gerçekleştirilen sıralama turlarının ardından pilot sıralamasında Lance Stroll 1, Max Verstappen 2, Sergio Perez 3, Alex Albon 4, Daniel Ricciardo 5 ve dünya şampiyonu Lewis Hamilton 6. sırada yer aldı. Yarış günü yine yağmurlu başlasada zaman ilerledikçe yağmur dindi. Lewis Hamilton, 6. sırada başladığı yarışı ilk sırada bitirerek 7. kez dünya şampiyonu oldu ve Michael Schumacher ile sayıları eşitledi.

